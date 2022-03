E’ on line il nuovo portale istituzionale ASL Salerno.

L’ASL Salerno comunica che è on line il nuovo Portale Istituzionale dell’ASL Salerno, completamente ristrutturato, riorganizzato nei contenuti e rinnovato nella grafica.

Si tratta di una piattaforma di ultima generazione, aggiornata alle più recenti indicazioni normative vigenti in materia, e sviluppata in base alle Linee guida di design per i servizi web della PA, emesse dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale, alle Linee Guida sull’Accessibilità degli strumenti informatici, inclusiva di tutti i servizi necessari, semplicissima da gestire, interoperabile e integrabile con i sistemi in uso all’Ente, continuamente aggiornata e assistita.

L’acquisizione e l’implementazione della nuova piattaforma hanno permesso di integrare e completare le molteplici funzionalità presenti sulla piattaforma “eTrasparenza”, già in uso per la pubblicazione dei contenuti di Amministrazione Trasparente, e prodotta dalla medesima software house.

Sottoposto ad una revisione e ad una riorganizzazione complessiva dei contenuti e delle funzionalità previste, il nuovo portale appare migliorato nella sua funzionalità e nella fruizione, anche in funzione delle accresciute esigenze sia degli utenti che degli operatori.

Non cambia il dominio del nuovo portale, che resterà raggiungibile all’indirizzo www.aslsalerno.it

La home page del nuovo portale presenta un’ampia sezione di “primo piano”, nella quale saranno evidenziati i temi e le informazioni del momento, legate ad argomenti emergenti. A seguire saranno consultabili le ultime notizie (avvisi, news, comunicati, ecc.), subito seguite da un’ampia sezione “Come fare per…” recanti un immediato riferimento ai vari ambiti assistenziali e dei servizi erogati. Consultabili e visibili nell’apposita sezione gli “Eventi” in evidenza, assieme alla sezione “Video”.

A seguire le sezioni “Avvisi e Concorsi”, “Bandi di Gara” e “Albo Pretorio”, che integrano e riportano alla parte della piattaforma collegata ad “Amministrazione Trasparente”.

Sulla home, naturalmente, i link che rimandano alle pagine social dell’Ente, diventate ormai consolidati canali di comunicazione, punto di riferimento e fonte di preziose informazioni per i cittadini salernitani e non solo, come dimostrato in questa fase di emergenza pandemica.