È nato il” Rotary Club Global ROOTS”del “Distretto Rotary 2101”. La cerimonia di presentazione al “Complesso San Michele” di Salerno.

“Questo Club nasce dal desiderio profondo di tenere insieme radici solide e uno sguardo aperto al mondo. Vogliamo abitare la contemporaneità con coraggio, costruire ponti tra generazioni, esperienze, culture. Essere un Rotary che include perché riconosce il valore unico di ogni persona. Che serve perché sente la responsabilità del cambiamento. Che guida perché sa ascoltare”. Sono le parole della dottoressa Maria Vittoria Gargiulo, presidente del neonato “Rotary Club Global ROOTS” che fa parte del “Distretto Rotary 2101”:” Un club dall’identità internazionale, un club ibrido, che prevede incontri online e/o in presenza, aperto, flessibile; basato sull’uso consapevole della tecnologia, con l’inglese come lingua ufficiale e l’Italia come cuore pulsante. Un club che valorizza la molteplicità, che aggrega professionalità e generazioni diverse. Un club che non parla di pace, ma lavora ogni giorno per costruirla” ha spiegato l’ideatrice e presidente del nuovo club che, emozionata, ha dato avvio alla cerimonia di presentazione del nuovo Club tenutasi presso il “Complesso San Michele”, nel centro storico di Salerno. Nel suo discorso di accettazione della “Carta Costitutiva”, consegnatale dal Governatore del “Distretto Rotary 2101”, il dottor Antonio Brando, la dottoressa Gargiulo ha letto, a nome di tutti i nuovi soci, il giuramento d’ ingresso che invita a seguire e promuovere gli obiettivi del Rotary, i valori fondamentali del service, dell’integrità, della diversità, della leadership e dell’amicizia, mettendo sempre in pratica il motto del Rotary “Servire al di sopra di ogni interesse personale”:” Scelgo di essere parte attiva del cambiamento che vogliamo vedere nel mondo “ha affermato Maria Vittoria Gargiulo che, insieme al vicepresidente Massimo Carosella, ha accolto e presentato i trentacinque soci del Club: Alessandra Ambrosio, Assunta (Sissi) Aprea, Maddalena Arzillo, Enrico Buono, Massimo Carosella, Andrea Cioffi, Domitilla Cioffi, Antonio Clemente, Antonio (Tony) Cuomo, Alfonso D’Alessandro, Raffaele Dell’Anno, Marco Gallo, Maria Vittoria (Mavi) Gargiulo, Beatrice Giannetta, Carmela (Carmen) Giordano, Benedetta Giugliano, Luigi Irollo, Giorgio Lamberti, Lorena Loffredo, Anna Longo, Ilenia Lupi, Virginia Nito, Lorenza Parente, Irene Petraroli, Francesca Picardi, Maria Cristina Pietronudo, Luigi Riello, Roberta Romano, Raffaella Russo, Donatella Solidone, Vittorio Tirino, Giulia Toraldo, Alfonso Maria Toraldo, Antonia Maria Tulino, Emilia Zamuner.

La presidente Gargiulo ha spiegato che ROOTS è un acronimo:” Resilience, Opportunities, Outreach, Tradition, Sustainability. Ma ROOTS sono anche le radici. E noi vogliamo proprio questo: essere profondamente radicati nei valori originari del Rotary, ma allo stesso tempo capaci di proiettarli nel mondo che cambia. Noi siamo convinti che il Rotary non solo può, ma deve anticipare il cambiamento, integrare le differenze e renderle risorsa. Vogliamo essere People in Action: presenti, partecipi, radicati nel presente con lo sguardo aperto sul futuro. Oggi, la vera sfida è spostare il nostro sguardo: dal problema alla possibilità; dalla violenza alla pace positiva; dalla soluzione rapida alla trasformazione sostenibile. Per farlo dobbiamo solo scegliere di farlo e per questo motivo per me, e per tutti noi, il “Rotary Club Global ROOTS” è l’inizio di un’avventura che parte da questa scelta avendo radici solide e rami che si tendono verso il cielo”. Il nuovo Club è stato gemmato da due Club Rotary del “Distretto Rotary 2101:il “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dal dottor Edoardo Ventura, e dal “Rotary Club Napoli Posillipo”, presieduto dal dottor Fabio Orefice. I due presidenti hanno omaggiato il nuovo Club, insieme al Governatore Brando, con la consegna della campana, del collare del presidente e con i distintivi di socio fondatore. Il Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Antonio Brando, ha manifestato il suo entusiasmo per la nascita del nuovo Club:” È un Club innovativo nelle sue caratteristiche: non solo nella composizione di soci, che hanno una doppia affiliazione, con una prevalenza di donne, ma soprattutto nella visione internazionale che il Rotary deve avere per “Camminare Insieme e Servire con Gioia”. Oggi, richiamando il motto della Presidente Internazionale del Rotary, Stephanie Urchick, celebriamo, in questo luogo di bellezza e memoria, un momento di “Magia del Rotary”. La presidente Gargiulo ha presentato il suo Consiglio Direttivo. Vicepresidente: Massimo Carosella, Segretario: Giulia Toraldo, Segretario Esecutivo: Alfonso Toraldo, Tesoriere: Marco Gallo, Prefetto: Lorenza Parente. Consiglieri: Antonio Clemente, Presidente Commissione Amministrazione; Raffaele Dell’Anno, Presidente Commissione Membership e DEI (Diversità, Equità e Inclusione); Alfonso D’Alessandro, Presidente Commissione Rotary Foundation; Roberta Romano, Presidente Commissione Immagine Pubblica; Raffaella Russo, Presidente Commissione Progetti di Service. “Noi nasciamo oggi” – ha concluso Maria Vittoria Gargiulo – e lo facciamo con la consapevolezza che il Rotary è una delle più prestigiose associazioni di service al mondo, con una storia di oltre 120 anni, un seggio consultivo alle Nazioni Unite, e un impegno costante nella lotta contro la polio e per il bene delle comunità. Ma per essere davvero credibili, il nostro orgoglio non basta. Serve l’impegno. L’impegno nel progettare e realizzare service efficaci, locali e globali. L’impegno nel vivere ogni giorno i valori del Rotary, non solo nel Club, ma nella nostra vita professionale, familiare, sociale”. Sono intervenuti alla cerimonia, presentata dai soci Lorenza Parente e Alfonso Toraldo : collegata online dalla Nuova Zelanda, Rebecca Katherine Giblin, Rotary International Programs Committee Chair, RI 2026 Taipei Convention Member, President Elect RC Global Action D5150, Founder President Rotaract Oceania MDIO; Giuseppe Nardini, Governatore Nominato del “Distretto Rotary 2101”; Marcello Fasano, Past Governor e Presidente della Commissione Effettivo del Distretto 2101; Costantino Astarita, Past Governor e District Learning Facilitator D2101; Giancarlo Spezie, Past Governor e Presidente della “Rotary Foundation” del Distretto2101. (Foto di Paolo Celentano).

Aniello Palumbo