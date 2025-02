Ducati XDiavel V4: Sport Cruiser di nuova generazione

(Adnkronos) –

Ducati XDiavel V4, presentata alla World Première 2025, incarna un mix perfetto di potenza, stile e comfort. Con il motore V4 Granturismo da 1.158 cm³ e 168 CV, offre prestazioni eccezionali e una maneggevolezza sorprendente grazie al peso contenuto di 229 kg e all’albero motore controrotante. Il design muscolare e raffinato, esaltato dalle colorazioni Black Lava e Burning Red, dona alla Ducati XDiavel V4 un aspetto iconico. Il forcellone monobraccio e il cerchio posteriore con pneumatico da 240 mm rafforzano l'estetica imponente, mentre l’illuminazione full-LED con DRL a doppia C e il Welcome Effect all’accensione evidenziano l’attenzione ai dettagli. L’ergonomia migliorata include una sella più ampia e comoda, sospensioni ottimizzate e la possibilità di regolare la posizione di guida grazie al kit di arretramento delle pedane. Anche il passeggero beneficia di maggiore comfort con una seduta più spaziosa e un maniglione posteriore.

XDiavel V4 integra un pacchetto elettronico avanzato, con quattro Riding Mode (Sport, Touring, Urban, Wet), Ducati Traction Control Cornering, ABS Cornering, Cruise Control e Ducati Quick Shift up/down, tutti gestibili tramite il cruscotto TFT a colori da 6,9 pollici con connettività Bluetooth, supporto per chiamate, messaggi, musica e navigazione Turn-by-Turn tramite Ducati Link App. Gli accessori Ducati Performance includono valigie semirigide da 48 litri, schienalino passeggero, selle Comfort, scarico in titanio e componenti in carbonio, offrendo infinite possibilità di personalizzazione. Le prestazioni dinamiche sono esaltate dalla ciclistica raffinata, con forcella rovesciata da 50 mm e impianto frenante con pinze Brembo Stylema ad attacco radiale. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

