Droga, Polizia arresta 19 persone, il plauso del Ministro Piantedosi.

Sono diciannove le misure di custodia cautelare eseguite dalla Polizia di Stato a Salerno in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di una operazione anti droga che coinvolge non solo il capoluogo ma anche altri comuni della provincia e altre regioni italiane.

Venti le persone indagate a Salerno per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché per diversi episodi di detenzione, cessione e vendita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, eroina e hashish.

Diciannove su venti le misure eseguite: in 18 sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, 1 ai domiciliari in ragione dell’età avanzata. Una persona allo stato risulta irreperibile. (ANSA).

“Contrastare le organizzazioni che gestiscono il lucroso traffico di sostanze stupefacenti e le piazze di spaccio è fondamentale per garantire la sicurezza e la legalità nelle nostre città. Ed è su questo fronte che magistratura e forze di polizia stanno agendo con determinazione e fermezza, fornendo risposte concrete alle comunità con una incessante azione tesa a rimuovere una delle principali cause che alimentano criminalità e degrado urbano ”, ha dichiarato il ministro dell’interno Matteo Piantedosi con riferimento alle tre diverse operazioni antidroga condotte dalla Polizia di Stato nelle province di Trapani, Perugia e Salerno ed a quella della Guardia di finanza a Messina, che hanno portato all’esecuzione di decine di arresti e perquisizioni nei confronti di soggetti, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.