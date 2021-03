Donato un defibrillatore alla Matteo Mari di Salerno a cura di Up Adv e A casa di Andrea onlus.

Nato nel dicembre 2019, Big Boards è un progetto di Up Adv, agenzia guidata da Vincenzo Senese – giovane imprenditore salernitano, specializzata nel settore della comunicazione digital e outdoor che, durante il primo anno di attività, si è posto un obiettivo: devolvere il 5% dell’utile ricavato alla Onlus salernitana “A Casa di Andrea”, in memoria del giovane Andrea Cerbarano, scomparso prematuramente.

Fondata da Dino e Melina Cerbarano, l’associazione senza scopo di lucro, oltre ad essere diventata un punto di riferimento per quanti hanno conosciuto ed amato Andrea in vita, porta avanti progetti sociali e di beneficenza. A pochi mesi dall’inizio del progetto, la pandemia ha inaspettatamente invaso l’Italia ed il mondo intero, mettendo a dura prova le vite di tutti. Un momento storico estremamente complesso che persiste. Ciononostante la Up Adv è riuscita a mantenere la promessa fatta lo scorso anno: sostenere, con impegno e dedizione, l’Associazione onlus “A Casa di Andrea” e, grazie alla donazione, oggi, è stato possibile installare un defibrillatore presso l’Istituto Comprensivo Matteo Mari, sito in via Fatigati 10, al fine di rendere cardioprotetto il plesso scolastico.

Un impegno profuso dalla squadra di Up Adv, con il suo capitano Vincenzo Senese insieme ai suoi clienti, coloro i quali hanno creduto nel progetto, contribuendo indirettamente alla realizzazione di esso. Un doveroso e sentito ringraziamento va a: Serena Sammarco Foto, Maxtris Italiana Confetti, Francesco Spera, Le Cotoniere, Me Geisha, Ethos Grafica, San Giorgio Dolce e Salato, Le Cinque Porte, Myes Salerno.

Ma il sostegno messo a supporto di “A Casa di Andrea” non si è fermato qui. In questo 2021 è stato donato un nuovo sito web che racchiude la storia di un progetto ricco di nobili ideali, una piattaforma realizzata al fine di poter permettere il tesseramento online a tutti i soci che, a causa delle ristrettezze Covid, non possono più recarsi in sede e vivere attivamente un luogo magico, nucleo di condivisione e buoni propositi. Nonostante il difficile momento, difatti, la onlus continua a portare avanti i numerosi progetti solidali di cui è promotrice.



“È solo l’inizio di un percorso di partnership solidale al fianco e in nome di Andrea – racconta Vincenzo Senese – restando sempre più legato ai propri ideali, nonostante le difficoltà”. Come si può evincere dal motto che lo accompagna in questa nuova grande avventura “It’s written in the sky”: “Perché solo guardando il cielo puoi immaginare il futuro. E, mai come in questo momento, tutti hanno bisogno di credere fermamente nel cambiamento e nell’evoluzione”.