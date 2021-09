Domenica lenta con il Forno di Vincenzo ad Eboli in collaborazione con il ManES.

Domenica 5 settembre si svolgerà a Eboli, un altro interessante evento, “Domenica lenta con il Forno di Vincenzo”.

L’associazione Il forno di Vincenzo, con la collaborazione del ManES (Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele), chiama a raccolta la Comunità per passare una giornata alla scoperta delle bellezze architettoniche, ambientali e gastronomiche del territorio ebolitano.

Questa volta il tema è il cammino.

Gli organizzatori invitano ad arrivare a Eboli in modo sostenibile, utilizzando il treno e, nel caso si scelga la macchina, di lasciarla al parcheggio della stazione oppure al parcheggio della Lidl.

L’appuntamento è in piazzetta Carlo Levi, alle ore 09:30, dove si potrà ammirare la mostra pittorica del bar Meja Lamb sul cammino di Santiago, si prosegue con una camminata nel centro urbano fino ad addentrarsi nel centro storico, percorrendo una delle caratteristiche scalinatelle o dei suggestivi vicoli.

Prima tappa del percorso, alle ore 10:30, è al Forno di Vincenzo con la degustazione di Pane e ciauliello, il piatto tipico ebolitano preparato dal Ristorante Vico Rua.

La seconda tappa della giornata è alle ore 11:30, in piazza Santi Cosma e Damiano, dove i partecipanti avranno la possibilità di fare un’altra esperienza, la pedalata in hugbyke, la pedalata dell’abbraccio.

La camminata prosegue con un’escursione sulle colline: Ermice e laghetti, accompagnati da un gruppo di volontari che in questi mesi hanno esplorato il territorio, individuando nuovi cammini.

La pausa pranzo, con la colazione a sacco, potrà essere consumata in loco oppure sulla Terrazza del Gattapone, inoltre, per chi lo desidera, è possibile prenotare in uno dei tanti ristorantini collocati nel centro storico aperti domenica a pranzo.

Nel pomeriggio dalle 15:30 alle 20:30 è possibile visitare, con guida, il ManES, Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele. Ultimo accesso alle ore 20:00. L’accesso al Museo è consentito solo ai possessori del Green pass.

Durante tutto l’evento saranno rispettate le prescrizioni Anti Covid 19.

Per ulteriori Informazioni ed eventuali prenotazioni contattare: – Manes: Piazza San Francesco,1 – Tel. 0828 332684 – email: drm-cam.eboli@beniculturali.it – Ass.ne “il

forno di Vincenzo”: Via Antonio Giudice,1 Tel. 3347919323 – info@ilfornodivincenzo.it – Terrazza Gattapone: Piazza Porta Dogana – Tel. 388 308 3307 – La Casa di Angiu: Via Costa San Giovanni – Tel. 339 3095303 *Ristoranti del Centro storico aperti a pranzo domenica 5 settembre: – VicoRua – Tel. 3478860916 – Vico III Rua (traversa. Via G. Genovese) – Eboli – Porta Dogana – Tel. 3391505523 – Piazza Porta Dogana – Eboli – Il Panigaccio – Tel. 3343038754 – Corso Garibaldi, 21 – Eboli – Osteria il Centro Storico – Tel. 0828 48809 – Corso Garibaldi, 34 – Eboli Raffaele Agresti