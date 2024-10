Di Food in Tour, tappa a Sarno

Sarno è una città situata nella provincia di Salerno, in Campania, con una lunga e ricca storia che affonda le sue radici nell’antichità. Il suo territorio è stato abitato fin dai tempi preistorici, con ritrovamenti archeologici che testimoniano la presenza di insediamenti umani fin dall’epoca neolitica. Durante l’epoca romana, Sarno era un importante centro agricolo e commerciale, grazie alla sua posizione strategica e alla ricchezza delle sue risorse naturali, come il fiume Sarno, che contribuiva alla fertilità del territorio. Il nome stesso della città deriva dal fiume, che ha sempre svolto un ruolo centrale nella vita economica e sociale della comunità. Nel corso del Novecento, Sarno visse un’importante crescita economica, grazie allo sviluppo dell’industria e del settore agricolo, tant’è che divenne famosa per il celebre pomodoro San Marzano. Tuttavia, la città fu colpita da una tragica frana nel 1998, che causò numerose vittime e distruzioni. Da allora, Sarno ha avviato un importante processo di ricostruzione e valorizzazione del suo patrimonio naturale e culturale.

Domenica 13 ottobre 2024 alle ore 9:00, Di Food in Tour giunto alla terza tappa nel territorio dell’Agro-Nocerino-Sarnese (prenotabile sino a venerdì 14 giugno tramite questo link: 13.10.2024 Sarno – Di Food in Tour – Itinerari per tutti i gusti ) si avvarrà anche questa volta del patrocinio morale della Provincia di Salerno e del Comune di Sarno, con il supporto logistico della Pro Loco Città di Sarno. i partecipanti inizieranno la visita della storica cittadina di Sarno, dopo i saluti dell’Amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Francesco Squillante e della Pro Loco, e un caffè di benvenuto in collaborazione con il Caffè Garibaldi. Partendo da Piazza Garibaldi ci si dirigerà verso il Borgo San Matteo, sino ad arrivare alla Fontana detta dei 3cannoli per una sosta rinfrescante. A seguire sosta presso il Mulino, gioiello di archeologia industriale, situato in Via dei Liguori. Il programma proseguirà in Piazza Municipio per ammirare e conoscere la storia del Palazzo Municipale e del monumento dedicato a Mariano Abignente, uno dei partecipanti alla disfida di Barletta del 1503. Dopo ci sarà modo di poter visitare la rinomata Pasticceria Assalonne con il suo laboratorio artigianale e il famoso Museo Archeologico Nazionale, contenitore di reperti rinvenuti nella Valle del Sarno dal Neolitico al Medioevo. Villa Lanzara, subito dopo, stupirà i visitatori con il suo complesso architettonico ottocentesco e i bellissimi giardini.

L’Agriturismo La Fattoria ‘O Cavaliere permetterà la conoscenza del territorio a partire dalla tavola, con i suoi piatti e prodotti stagionali. Dopo pranzo sosta rilassante presso il Parco fluviale 5Sensi-Foce, situato alla foce del Sarno, uno spazio polifunzionale dove la natura domina indisturbata.

“Di Food in Tour Sarno” sarà un’opportunità unica per vivere una festa dei sensi e immergersi nell’autenticità della cultura e della tradizione enogastronomica sarnese. Nel cuore della città, tra vicoli caratteristici e piazze affascinanti, sarà possibile esplorare le sue bellezze e degustare i prodotti che raccontano storie radicate nel rispetto delle tradizioni e nella passione per la terra. L’evento è aperto a tutti, dalle famiglie agli appassionati di enogastronomia e cultura, che potranno vivere una domenica all’insegna della scoperta e del gusto. Il Food Blog 2Ingredienti Arte&Cibo sarà media partner dell’evento.

Il CTG (Centro Turistico Giovanile) è un’ Associazione nazionale senza scopo di lucro che promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona, attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla concezione cristiana dell’uomo e della vita, nel servizio alle persone e al territorio. Agisce nell’ambito del turismo giovanile e sociale, della cultura e dei beni culturali, dell’ambiente e del tempo libero, avvalendosi del metodo dell’animazione e rivolgendosi a tutte le fasce di età, in particolare a quelle giovanili. Nato nel 1949, il Ctg oggi si estende in tutta Italia con centinaia di realtà tra gruppi di base, circoli e centri di vacanza in località di grande richiamo turistico e naturalistico, con una rete diffusa di comitati provinciali e di consigli regionali, coinvolgendo ogni anno nelle proprie attività migliaia di persone. Il CTG è riconosciuto dal Ministero dell’Interno come Ente Nazionale con Finalità Assistenziali ed è altresì iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sezione “reti associative” e “Associazioni di Promozione Sociale”. Ulteriore riconoscimento ufficiale come Associazione è quello concesso dalla CEI. Il 2 marzo 2019 è stato stipulato un protocollo d’intesa con “I Borghi più belli d’Italia”, per valorizzare l’Italia e le sue bellezze e il 6 giugno 2019 con il MIC sull’educazione e formazione al patrimonio culturale. Nel gennaio 2022 con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, si sono poste le basi per attuare azioni pilota supportate dal Ministero stesso, per la realizzazione del progetto di interesse comune “Le Città Ospitali”.

