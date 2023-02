Debutta al Circolo Ufficiali delle Forze Armate a Roma il “Concerto Mediterraneo” di Espedito De Marino.

A 28 anni dal primo “Concerto Mediterraneo”, era il 1995 e la band di Espedito De Marino veniva premiata in molte città d’Italia e all’estero, fra le altre a Catona di Reggio Calabria con Aldo e Carlo Giuffrè, Giorgio Albertazzi, i Gips King e altri …, De Marino, cooadiuvato da Marta De Marino (Voce femminile), Alessio Coppola (Percussioni), Pasquale Di Palma (Basso elettrico) nel giorno dedicato a San Valentino, Martedi 14 Febbraio 2023, rilancia il “Concerto Mediterraneo” con le più belle Canzoni d’Amore Napoletane, Italiane ed internazionali intersecate a virtuosismi andalusi presso la prestigiosa Sala “MilleVoi” del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia in Via XX Settembre, 2 a ROMA.

L’Ensemble guidata dal M° De Marino eseguirà brani di Bovio, Murolo, E. A. Mario, S. Di Giacomo, Pino Daniele, Carosone, Dalla, Gli Alunni del sole, e tanti altri celebrando l’Ammore Partenopeo e ricordando le sue indelebili frequentazioni con Roberto Murolo, Nunzio Gallo, Aurelio Fierro, Sergio Bruni, Giacomo Rondinella, … un “Amarcord” atto a riscaldare i cuori degli astanti che si preannunciano numerosi e competenti.