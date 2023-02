Pranzo della solidarietà di San Valentino domenica 12 alla Chiesa del Volto Santo a cura dell’Accademia Grassi.

Domenica 12 febbraio, l’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno, ha organizzato il pranzo della solidarietà di San Valentino. La mensa per gli ultimi sarà allestita a partire dalla ore 12 presso la sala teatro della Chiesa del “Volto Santo”, in via Via Rocco Cocchia a Salerno.

La Presidente dell ’Accademia A. Grassi – Prof.ssa Raffaella Grassi – ed il suo Staff ringraziano tutti coloro che hanno collaborato ed hanno contribuito alla piena realizzazione di questo solidale incontro Conviviale presso la Chiesa guidata dal parroco, don Francesco. Ad allietare il momento fraterno ci saranno dei momenti musicali con la cantante Valeria Granozio, momenti poetici e teatrali. Seguirà brindisi augurale con i soci dell’Accademia.