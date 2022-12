De Luca in visita al Museo Logos di Vibonati martedì 3.

Martedì 3 Gennaio 2023 alle ore 17:00, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, farà visita al Museo Logos, sito presso il Convento San Francesco di Paola a Vibonati (SA), per ammirare più di 2500 anni di storia suddivisi in 27 scene raffiguranti le tappe più

significative della vita di Gesù, con migliaia di statue semoventi.

Il Museo è stato allestito dall’imprenditore e produttore cinematografico Carmine Cardinale e dalle imprenditrici e produttrici della società Auris Film, Rossella ed Erika Cardinale, con la direzione artistica dei registi Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi.

Il Presidente De Luca aveva già manifestato il suo sostegno al Museo mediante la concessione del patrocinio regionale. Stessa cosa anche per la Provincia di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Camera di Commercio, il Comune di Vibonati e la Confesercenti Provinciale di Salerno, che hanno concesso il loro patrocinio al Museo.



La presenza del Presidente De Luca è certamente significativa in quanto rappresenta una vicinanza concreta a progetti che possono diventare attrattori culturali e sociali non solo per il Comune di Vibonati e per la regione Campania, ma per l’intera nazione. È altresì un segnale di vicinanza a lungimiranti uomini del territorio, come l’imprenditore e produttore cinematografico Carmine Cardinale, che ha investito nella creazione del Museo Logos con la consapevolezza di quanto sia importante puntare sulla cultura.



Dopo la visita al Museo, avrà inizio il dibattito moderato dalla regista e giornalista Stefania Capobianco e dal conduttore e attore cinematografico Maurizio Casagrande, che vedrà l’intervento del Sindaco di Vibonati Manuel Borrelli, dell’imprenditore e produttore

cinematografico Carmine Cardinale, delle giovani imprenditrici e produttrici dell’Auris Film, Rossella ed Erika Cardinale, del Vescovo della Diocesi di Teggiano e Policastro Mons. Antonio De Luca, dei Consiglieri Regionali, Tommaso Pellegrino e Corrado Matera, del

Provveditore degli Studi della Provincia di Salerno, Mimì Minella e, a chiusura, del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.



La serata proseguirà alle ore 19:00 con lo spettacolo “Comedians during the plague – Teatranti in tempi pandemici” di Giuseppe Borrelli e Cristian Izzo, giovani e talentuosi attori campani, i quali inaugureranno la stagione 2023 con una rappresentazione teatrale rivolta a grandi e piccini, già portata in scena con grande successo, sia in Italia che all’estero.