Il Comune di Campagna incontra i volontari del locale nucleo di Protezione Civile per un bilancio dell’anno appena trascorso.

Nella serata di venerdì 30 dicembre presso la sede del nucleo di Protezione Civile l’Amministrazione Comunale ha partecipato alla riunione di fine anno del nucleo di Protezione Civile, occasione per tutto il gruppo di presentare il resoconto dell’attività svolta nel 2022 e progettare gli obiettivi per il nuovo anno.

Il 2022 ha visto i volontari impegnati su più fronti: dall’assistenza alla popolazione alla gestione delle emergenze, all’attività di monitoraggio e prevenzione. In questo anno il nucleo si è anche dato una nuova organizzazione, per rispondere sempre di più alle impegnative esigenze operative: per questo motivo sono nate la nuova squadra antincendio boschivo e la squadra operativa.

Numerosi sono stati anche gli impegni di spesa che l’Amministrazione Comunale ha deliberato per dotare il nucleo di nuove attrezzature, rendendo così i volontari sempre più pronti a rispondere alle varie situazioni di emergenza.

Per il 2023 il nucleo ha messo in cantiere numerosi progetti che vedranno coinvolte anche le scolaresche, finalizzati a far conoscere l’attività della Protezione Civile, con l’obiettivo di far avvicinare quante più persone, soprattutto giovani, a questa realtà presente sul territorio.

“Ringrazio a nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale che rappresento, tutti i volontari per l’impegno profuso anche quest’anno, confermando ancora una volta l’importanza e il ruolo che il nucleo comunale riveste all’interno della nostra comunità. Sono sicuro che la loro dedizione e la loro costante ricerca di maggiore professionalizzazione, saranno gli elementi base su cui puntare per ampliare l’organico. Auguro a tutti i volontari e alle loro famiglie un sereno 2023 ricco di nuovi ed ambiziosi traguardi” queste sono state le parole del Sindaco Arch. Roberto Monaco a margine del brindisi di augurio.