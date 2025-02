Dal libro all’attualità, imprese e politica a confronto su “Sud, Non Sudditi”

“Sud, Non Sudditi” è il tema del convegno che si terrà lunedì 24 Febbraio, alle ore 17:30, a Napoli presso il Grand Hotel Vesuvio (Via Partenope 45). Il confronto prende le mosse dall’ultimo saggio di Pino Aprile, autore di “Terroni” che torna in libreria con “Meglio Soli”, un volume scritto a quattro mani con Luca Antonio Pepe (Piemme edizioni) che analizza le disuguaglianze di cui è vittima il Sud Italia, proponendo la via della secessione come possibile soluzione per un Mezzogiorno considerato una “colonia interna”.

A confrontarsi sul tema, insieme all’autore, ci saranno il deputato Alessandro Caramiello, presidente dell’Intergruppo parlamentare SviluppoSud, Francesco Saverio Coppola, segretario generale dell’Associazione Guido Dorso, Pietro Massimo Busetta, professore di Statistica economica e autore di diversi saggi sul Mezzogiorno, Adriano Giannola, presidente Svimez, Luca Antonio Pepe, legislativo parlamentare e direttore di CentroSud24, Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Confindustria Napoli.

A moderare gli interventi il giornalista Alfonso Ruffo e l’attore Patrizio Rispo.

