Costiera, gli appuntamenti pasquali.

Dopo tre anni, finalmente, si ritorna a celebrare “in presenza” gli eventi della tradizione pasquale!

Confermati quasi tutti gli appuntamenti, in primis le struggenti Processioni del Cristo Morto a Minori, Agerola e ad Amalfi… Meroledì 4 maggio prenderanno il via i concerti sui sentieri de I SUONI DEGLI DEI, arrivati quest’anno alla XV edizione, ed entrerà nel vivo la XVI edizione di INCOSTIERAAMALFITANA.IT! Sempre in ambito culturale, continua la splendida rassegna de LA CONGREGA LETTERARIA di Vietri sul Mare e non tarderà ad essere diffusa la programmazione del RAVELLO FESTIVAL, del MAIORI FESTIVAL, del FESTIVAL AGEROLA SUI SENTIERI DEGLI DEI e di POSITANO VICOLI IN ARTE… Come ogni anno, da più di vent’anni, noi di Giracostiera® continueremo ad inviarvi la newsletter per pubblicizzare gli eventi nei vari paesi ma, prima di salutare, vi anticipiamo due importanti novità di quest’anno:

dall’8 al 15 Maggio a Maiori si festeggerà il Gran Carnevale Maiorese: un’edizione inedita e fuori stagione della festa più gaudente dell’anno, all’insegna dello slogan

“… indossate il sorriso migliore e venite a Maiori!” Domenica 5 giugno, invece, ad Amalfi si terrà la LXVI edizione della Regata delle antiche Repubbliche Marinare. Non ci resta che augurarvi Buona Pasqua

e rinnovare l’invito a seguire

