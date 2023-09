Costiera, gli appuntamenti di settembre a cura di GiraCostiera

_________________ Venerdì 1 Settembre Amalfi

Capodanno Bizantino

ESIBIZIONE DEGLI SBANDIERATORI DELLA CITTÀ REGIA

SFILATA DEL CORTEO STORICO

Amalfi, h 18.15 Capodanno BizantinoESIBIZIONE DEGLI SBANDIERATORI DELLA CITTÀ REGIASFILATA DEL CORTEO STORICOAmalfi, h 18.15 CERIMONIA DI INVESTITURA DEL MAGISTER

Atrani, h 19.00 PRESENTAZIONE DEL MAGISTER ALLA CITTADINANZA

Piazza Duomo, 20.30 SPETTACOLO DI FUOCO LUNGO LA SCALA MONUMENTALE DEL DUOMO

DELLA COMPAGNIA “LUMEN INVOCO”

Piazza Duomo, h 21.00 Praiano

I suoni degli dei

MOOD TRIO

Latin Jazz con la cantante Gerardina Tesauro, il pianista Marco De Gennaro ed il percussionista Antonio Montuori

Convento San Domenico, h 21.00 ——————— Sabato 2 Settembre Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

IN CAMMINO

STORIA DI ARCANGELI BRIGANTI ANARCHICI ANTICHI GUERRIERI DEI E SANTI ABATI

Presentazione del libro di Antonio Corvino

Salotto letterario Beata Solitudo, h 16.30 Amalfi

Capodanno Bizantino

ALEX BRITTI IN CONCERTO

Piazza Municipio, h 21.30 Furore

FESTA DEL FICO D’INDIA

Spettacoli e gastronomia

Parco della Pellerina, h 21.00 Positano

La Villa Romana si racconta

PREMIO INTERNAZIONALE COMUNICARE L’ARCHEOLOGIA

A PAOLO CONTI, EDITORIALISTA PER IL CORRIERE DELLA SERA E AUTORE, JACKIE WULLSCHLÄGER, GIORNALISTA DEL FINANCIAL TIMES E FABIO VIOLA, PIONIERE DELLA GAMIFICATION NEI BENI CULTURALI,

Cripta Superiore del MAR, h 18.00 PREMIO POSITANO LEONIDE MASSIME

Spiaggia Grande, h 20.00 Maiori

Maiori Welkhome

I FANTASMI DI PALAZO MEZZACAPO

palazzo Mezzacapo, h 20.00 + 21.00 Praiano

Praiano Chambre and Jazz Music

MARIANNA CASOLA PIANO SOLO

musiche di Bach, Mahler.

Congrega del SS Rosario, P.za San Luca, h 21.30 Scala

celebrazioni in onore del beato Gerardo Sasso

PROCESSO A FRANCESCO

presentazione del libro di Padre Enzo Fortunato.

dialoga con l’autore il giornalista Rai Gigi Marzullo

Piazzetta San Lorenzo, h 19,30 ————— Domenica 3 Settembre Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

QUEI D’AMALFI

Sirene, Principesse, Avventurieri

…e guappi di cartone!

Presentazione del libro/progetto di Gabriele Cavaliere

Villa Coppola, h 18.00 Maiori

SIMME ‘E NAPULE PAISÀ

evento realizzato in occasione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco degli Americani a Maiori dall’Associazione Atellana

Palazzo Mezzacapo, h 21.00 SIMME ‘E NAPULE PAISÀevento realizzato in occasione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco degli Americani a Maiori dall’Associazione AtellanaPalazzo Mezzacapo, h 21.00 Minori

Premio internazionale CostieraArte 2023

STASERA SARÒ FRANCO

concerto spettacolo dell’attore Maurizio Mattioli quale tributo a Franco Califano

Piazza Cantilena, h 21.00 Scala

celebrazioni in onore del beato Gerardo Sasso

FIRMANI E ALTRI DOCUMENTI SUL SANTO CENACOLO

presentazione del libro di Bartolomeo Pirone.

Dialogano con l’autore: Padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa, e Padre Enzo Fortunato. Modera il giornalista RAI Piero Damosso.

Piazzetta San Lorenzo, h 17.00 SOLENNI VESPRI

Duomo di San Lorenzo, h 18.30 BEATO GERARDO SASSO, GUERRIERO DI PACE

anteprima nazionale del docufilm sul fondatore del Sovrano Militare Ordine di Malta, alla presenza del Gran Maestro Fra’ John Timothy Dunlap.

Duomo di San Lorenzo, h 20.00 ———- Lunedì 4 Settembre Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

LE REGOLE DELLO SHANGAI

Presentazione del libro di Erri De Luca

Campus Principe di Piemonte, h 18.00 Festival Agerola sui Sentieri degli DeiLE REGOLE DELLO SHANGAIPresentazione del libro di Erri De LucaCampus Principe di Piemonte, h 18.00 Maiori

Maiori Welkhome

LATIN AMERICAN DANCES

Porto turistico, h 20.00 Scala

celebrazioni in onore del beato Gerardo Sasso

CELEBRAZIONE DELLA MESSA SOLENNE

PRESIEDUTA DAL CARDINALE SILVANO MARIA TOMASI

Duomo di San Lorenzo, h 10.30 CELEBRAZIONE DELLA MESSA SOLENNEPRESIEDUTA DAL CARDINALE SILVANO MARIA TOMASIDuomo di San Lorenzo, h 10.30 CELEBRAZIONI CIVILI E RELIGIOSE LECTIO MAGISTRALIS DI VITTORIO SGARBI

SU SAN GIOVANNI BATTISTA DI CARAVAGGIO

Piazzetta San Lorenzo, h 19.45 IL VIOLINO ROMANTICO

concerto del Maestro Uto Ughi con l’Orchestra dei Filarmonici di Roma

Piazza Municipio, h 21.00 Vietri sul Mare

Convegno del Tenente Colonello della Guardia di Finanza Francesco Lamberti con lo storico tedesco Lutz Klinkhammer con annessa Mostra fotografica

teatro parrocchiale della chiesa SS. Pietro e Paolo, h 19.00 SALERNO, SETTEMBRE 1943. I COMBATTENTI AL CAPOSALDO SAN LIBERATOREConvegno del Tenente Colonello della Guardia di Finanza Francesco Lamberti con lo storico tedesco Lutz Klinkhammer con annessa Mostra fotograficateatro parrocchiale della chiesa SS. Pietro e Paolo, h 19.00 —————- Martedì 5 Settembre Agerola

Festival Agerola sui Sentieri degli Dei

TRA MOGLIE E MARITO NON METTERE IL LIBRO

Conversazione con Caterina della Vecchia e Ferdinando Casolaro

Beata Solitudo, h 18.00 Festival Agerola sui Sentieri degli DeiTRA MOGLIE E MARITO NON METTERE IL LIBROConversazione con Caterina della Vecchia e Ferdinando CasolaroBeata Solitudo, h 18.00 Amalfi

Capodanno Bizantino

CONCERTO AL TRAMONTO – PROMENADE A SUD

Belvedere di Lone, h 16.30 Maiori

Maiori Welkhome

SORRIDIAMO INSIEME

Giardini frazione San Pietro, h 17.30 —————– Mercoledì 6 Settembre Minori

FUORI DAL SISTEMA

Presentazione del libro di Luigi De Magistris

Piazzetta Maggiore Garofalo, h 21.00 ———— Giovedì 7 Settembre Maiori

Maiori Welkhome

SORRIDIAMO INSIEME

Giardini frazione San Pietro, h 17.30 ————- Venerdì 8 Settembre Minori

PROF PER UN GIORNO

A cura di Alessandra Aceto

Piazzetta Maggiore Garofalo, h 21.00 Praiano

Festival Namastè

Inizio in Piazza San Luca, h 7.15

EVENTI TUTTO IL GIORNO —————- Sabato 9 Settembre Atrani

SIRENES

uno spettacolo che incrocia la storia, il mito e la cultura Maiori

Maiori Welkhome

I FANTASMI DI PALAZO MEZZACAPO

palazzo Mezzacapo, h 20.00 + 21.00 Praiano

Festival Namastè

Inizio in Piazza San Luca, h 7.15

(…)

CONCERTO DI BRIGAN E CAPONE BUNGT BANGT

Piazza San Gennaro, h 21.30 Festival NamastèInizio in Piazza San Luca, h 7.15(…)CONCERTO DI BRIGAN E CAPONE BUNGT BANGTPiazza San Gennaro, h 21.30 Scala

SCALA INCONTRA NEW YORK

Piazza Municipio, h 19.00 ——————- Domenica 10 Settembre Praiano

Festival Namastè

Inizio in Piazza San Luca, h 7.30 Festival NamastèInizio in Piazza San Luca, h 7.30 —————– Lunedì 11 Settembre Positano

Vicoli in arte

SCUOLA DI TEATRO E ARTI SCENICHE

Spettacolo di danza

Piazza dei Racconti, h 18.30 Vicoli in arteSCUOLA DI TEATRO E ARTI SCENICHESpettacolo di danzaPiazza dei Racconti, h 18.30 Praiano

Praiano Chambre and Jazz Music

I FUSCHI

musiche di Vivaldi, Lee, Hoffmann.

Congrega del SS Rosario, P.za San Luca, h 21.30 —————- Martedì 12 Settembre Maiori

Maiori Welkhome

SORRIDIAMO INSIEME

Spiaggia Paradise Beach, h 17.30 Maiori WelkhomeSORRIDIAMO INSIEMESpiaggia Paradise Beach, h 17.30 Positano

Vicoli in arte

SCUOLA DI TEATRO E ARTI SCENICHE

Spettacolo finale

Piazza dei Racconti, h 18.30 ———————— Mercoledì 13 Settembre Positano

Vicoli in arte

QUINTETTPO MOUSIKI

Spettacolo Musicale

Piazza Flavio Gioia, h 21.00 —————- Giovedì 14 Settembre Positano

Vicoli in arte

DEMUIS LIVE BAND

Spettacolo Musicale

Piazza di Nocella, h 20.30 Vicoli in arteDEMUIS LIVE BANDSpettacolo MusicalePiazza di Nocella, h 20.30 ————— Venerdì 15 settembre Conca dei Marini

Frangenti festival – VII edizione

RETRO’

concerto” di Giovanni Block & Masnada

Teatro di Conca, h 21.00 ————– Sabato 16 Settembre Conca dei Marini

Frangenti festival – VII edizione

DISSONORATA. UN DELITTO D’ONORE IN CALABRIA

monologo di Saverio La Ruina

Teatro di Conca, h 21.00 Frangenti festival – VII edizioneDISSONORATA. UN DELITTO D’ONORE IN CALABRIAmonologo di Saverio La RuinaTeatro di Conca, h 21.00 Maiori

Maiori Welkhome

I FANTASMI DI PALAZO MEZZACAPO

palazzo Mezzacapo, h 20.00 + 21.00 Scala

Scala Sound Trek

E LA VALLE RISUONA

i Sonora Sax Quartet si esibiscono

tra i ruderi dell’antica ferriera

Partenza da Piazza S Giovanni a Pontone, h 9.00 —————- Domenica 17 Settembre Conca dei Marini

Frangenti festival – VII edizione

UFFICIO PAROLE SMARRITE

Spettacolo per bambini

Teatro di Conca, h 19.30 ———— Venerdì 22 Settembre GUSTAMINORI – XXVII edizione

Centro storico

REPLICHE FINO A DOMENICA 24 ———————– Sabato 23 Settembre Positano

Vicoli in arte

SOULSIX

Spettacolo Musicale

Piazza Flavio Gioia, h 20.30 Vicoli in arteSOULSIXSpettacolo MusicalePiazza Flavio Gioia, h 20.30 ————– Domenica 24 Settembre Scala

Scala Sound Trek

I LUOGHI E LA STORIA DI SANT’ALFONSO A SCALA

Daniele Sepe e Roman Gomez si esibiscono

sulle alture di Santa Maria dei Monti

Santa Maria dei Monti, h 10.00 ——————- Sabato 23 Settembre Praiano

I suoni degli dei

CONCERTO

Chiesa di S. Maria a Castro, h 11.00 Suoni della Tradizione

A PARANZ R’O TRAMUNTAN

piazza San Gennaro, h 21.00 Vietri sul Mare

PREMIO VIETRI SUL MARE CULTURA E GIORNALISMO

h 20.30 ———————– Lunedì 25 Settembre Praiano

Praiano Chambre and Jazz Music

DUO DAL BASSO

musiche di Houssevitzsky, Handel, Lusi, Battesini

Congrega del SS Rosario, P.za San Luca, h 21.30 ————— Giovedì 28 Settembre Amalfi

CONCERTO DELLA PICCOLA ORCHESTRA POPOLARE C.O. PANZILLO

Vettica, h 20.00 Conca dei Marini

I love Conca

SANTAROSA PASTRY CUP

10 anni di dolcezza

Borgo Sant’Andrea ————– Venerdì 29 Settembre Conca dei Marini

I love Conca

FESTA DI SAN MICHELE

LIVE MUSIC

Chiesa di San Michele, h 21.30 Minori

FESTA DI SAN MICHELE

CONCERTO DE I DISCEDE

Villaggio Torre, h 19.30 ————— Sabato 30 Settembre Positano

Vicoli in arte

CARO AMICO TI SCRIVO

Concerto dedicato a Lucio Dalla

Piazza Flavio Gioia, h 20.30 Vicoli in arteCARO AMICO TI SCRIVOConcerto dedicato a Lucio DallaPiazza Flavio Gioia, h 20.30 Praiano

I suoni degli dei

CONCERTO

Li Cannati, h 11.00