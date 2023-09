Arturo Cosenza De Lauro eletto Rappresentante del Gruppo Territoriale di Salerno del Movimento 5 stelle

Nella suggestiva cornice del Polo Nautico di Salerno, Arturo Cosenza De Lauro, noto commerciante di Salerno e militante della prima ora del M5S, è stato ufficialmente designato come il nuovo Coordinatore Territoriale del Movimento 5 Stelle a Salerno. L’atteso annuncio è giunto in una serata carica di entusiasmo, alla presenza di importanti figure chiave del Movimento, tra cui la Coordinatrice Provinciale, Virginia Villani, e il Coordinatore Regionale, Salvatore Micillo, il parlamentare Nicola Provenza e i consiglieri comunali Claudia Pecoraro e Catello Lambiase e dell’ex parlamentare Andrea Cioffi.

Virginia Villani sottolinea come la nomina di Arturo Cosenza De Lauro a Rappresentante del Gruppo Territoriale di Salerno segna un fondamentale traguardo nella costituzione dei gruppi territoriali nella provincia di Salerno. “Desideriamo esprimere i nostri più sentiti auguri di buon lavoro a tutti i membri iscritti al Movimento 5 Stelle, con un’enfasi particolare per il neo referente del Movimento a Salerno, Arturo Cosenza. Questa nomina rappresenta un momento cruciale per il Movimento a livello locale, e siamo fiduciosi che Cosenza saprà svolgere il suo incarico con dedizione e competenza.”

Durante la serata, è stato importante ringraziare i portavoce comunali, tra cui Catello Lambiase, Consigliere Comunale M5S Salerno, e l’Avvocata Claudia Pecoraro, per la loro impeccabile organizzazione dell’evento. L’apporto prezioso del Coordinatore Regionale Salvatore Micillo e dei colleghi Nicola Provenza e Andrea Cioffi è stato altresì riconosciuto, evidenziando la solidità della squadra del Movimento 5 Stelle.

Infine tutto il gruppo dirigenziale del M5S ha rivolto un grazie speciale ai numerosi membri iscritti presenti, testimoniando così il forte impegno e l’unità della comunità locale verso il Movimento 5 Stelle.