Torna il Concerto all’Alba al Convento di Sant’Andrea di Nocera

Dopo il grande successo della prima edizione e le tantissime richieste di replica, torna il “Concerto all’Alba” a Nocera Inferiore. L’appuntamento, fortemente voluto dal comitato presieduto da Vincenzo Ventura, è per sabato 2 settembre alle ore 5, al convento di Sant’Andrea, messo a disposizione per l’occasione da padre Michele Saraciu e dai frati cappuccini.

Si esibiranno “Gli anelli di Saturno”, ensemble nata dieci anni fa e diretta da Antonio Saturno, il soprano Anna Paola Troiano e Luigi De Nardo all’oboe. Prevista anche un’estemporanea artistica di Mauro Sodano.

“Il legame con Nocera e con questo convento, che negli anni è diventato non solo la casa di noi frati ma di tutti, è grande e lo testimonia l’affetto e la vicinanza che i nocerini hanno mostrato alla nostra comunità religiosa nel corso degli anni, supportandoci nelle tante iniziative. Da settembre avremo una nuova destinazione, ma il legame con questo territorio sarà per sempre”, ha dichiarato Padre Michele Saraciu, priore del Convento dei Cappuccini di Sant’Andrea.

Il concerto inizierà alle ore 5, in contemporanea con il sorgere del sole e il risveglio della natura, apprezzando in un clima di relax e quiete la bellezza della musica. Per raggiungere il convento il Sant’Andrea, che da il nome alla collina che lo sorregge, è previsto un servizio navetta curato dalla protezione civile “Noi con voi”, e renderà possibile la salita anche a persone con disabilità. Il punto di raccolta sarà a largo Sant’Antonio con primo viaggio alle ore 04.15. I biglietti per partecipare all’evento sarà possibile acquistarli presso le biglietterie di Futuransa di via Bruno Grimaldi di Nocera Inferiore e di via Nazionale a Nocera Superiore.