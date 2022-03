Sono 8.393 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 46.003 test esaminati.

Il tasso di incidenza è al 18,24%, sostanzialmente stabile rispetto al 17,99 di ieri.

Sette le vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi, di cui sei nelle ultime 48 ore e una risalente ai giorni scorsi. In chiaroscuro la situazione dei posti letto: quelli occupati in terapia intensiva sono 33 (-1), quelli in degenza salgono a quota 729 (+26). (ANSA).