Sono 634 , di cui 167 sintomatici, i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in Campania, su 14.637 test molecolari eseguiti.

Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è del 4,33% in leggero calo rispetto al 4,58% precedente.

Il bollettino odierno dell’Unità di crisi segnala 19 vittime e 1.519 guariti.

Continua il trend positivo nell’occupazione dei posti letto sia per quelli in degenza, 1.081 (-37), sia per quelli in terapia intensiva, 93 (-3). (ANSA).