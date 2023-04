Coppa Italia maschile Under 21 e Under 14 di canoa – polo, vincono Catania e Napoli Il torneo si è disputato l’1 e 2 aprile nei pressi di Piazza della Libertà a Salerno.

Quest’anno si sono disputate a Salerno le finali della COPPA ITALIA Maschile Under 21 e Under 14 di canoa – polo, la cui organizzazione è stata assegnata dalla Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) al Circolo Canottieri.

Le finali hanno coinvolto 15 squadre provenienti da tutta Italia, con club dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Toscana e ovviamente dalla Campania con Napoli, Posillipo ed il Circolo Canottieri, che ha partecipato al torneo under 21. Quasi 40 partite che sono state disputate su due differenti “campi di gara”.

Un torneo molto competitivo che ha visto partecipare diversi giocatori della nazionale giovanile di canoa-polo, oltre all’allenatore della nazionale femminile Francesca Ciancio, la quale guida anche la squadra del Posillipo.

La Coppa Italia Under 21 è andata allo Jomar Club Catania, in una bella finale che l’ha visto superare per 6-5 il Canoa Club Napoli. “Una finale tiratissima come ci aspettavamo che ci ha visto uscire vincitori perché forse i nostri ragazzi ci hanno creduto di più. Sono anni che con il Napoli ci contendiamo Coppa Italia e Campionato!”, il commento di Alessandra Catania, coach dei catanesi. Al Canoa Club Napoli però va la Coppa Italia under 14, ottenuta superando il Kayak Club Arenzano.

“Due giorni di festa all’insegna dello sport e della sana competizione tra giovani – ha dichiarato con soddisfazione l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Salerno Alessandro Ferrara – Salerno si conferma luogo ideale per ospitare manifestazioni sportive, oltre che culturali e spettacolari, di valore nazionale. Nei prossimi mesi si alterneranno in città anche basket, calcio femminile e ciclismo con l’attesissimo arrivo di tappa del Giro d’Italia. E poi il fitto calendario di eventi in programma fino a fine anno. Ci attendono mesi all’insegna della cultura, dello spettacolo, del divertimento per allietare le giornate dei salernitani e dei tantissimi turisti attesi già dal weekend di Pasqua”.

Un weekend importante per lo sport giovanile quello delle Palme, “abbiamo visto tanto entusiasmo nei ragazzi e quando questo si abbina al giusto agonismo consente di raggiungere risultati sportivi interessanti. I movimenti giovanili crescono e continuano a crescere, quindi come federazione siamo molto contenti del livello raggiunto e delle ottime prospettive” spiega Silvia Cogoni consigliere federale della Fick e direttore di gara di queste finali di Coppa Italia.

“E’ andato tutto molto bene siamo felicissimi dell’affluenza e dell’organizzazione: la città ha accolto al meglio le squadre venute a Salerno da tutta Italia. Ringraziamo per questo anche il Comune di Salerno e l’Autorità Portuale per la collaborazione istituzionale. Da un punto di vista sportivo è stato un bel torneo e, a livello personale, siamo soddisfatti dei risultati ottenuti dalla nostra squadra under 21” conclude Pietro De Luca, vicepresidente dello sport del Circolo Canottieri. Salerno a maggio ospiterà una tappa della Serie A1 e della Serie B di Canoa Polo, eventi molto importanti anche dal punto di vista del cosiddetto turismo sportivo!