Coperte sequestrate ai senza fissa dimora, un’associazione di volontariato accusa, il Comune smentise.

Gli agenti della Polizia Municipale avrebbero sequestrato coperte e beni di prima necessità ai clochard che cercano riparo o sistemazione nel centro di Salerno.

A denunciarlo, su Facebook, è Rossano Daniele Braca dell’associazione “Venite Libenter”: “Iniziamo il nuovo anno con una notizia che ci fa piombare nei momenti più bui dell’amministrazione salernitana. I vigili urbani hanno ripreso a sequestrare le coperte e gli effetti personali ai clochard nel tentativo di allontanarli dal centro cittadino per questione di “decoro urbano”. Nell’esprimere la ferma condanna per un gesto così disumano come associazione ci riproponiamo di vigilare per quanto possibile a tutela della dignità di persone indifese ed innocue”.

Secondo quanto comunica l’ufficio stampa del Municipio, “le due agenti del Comando di Polizia Municipale di Salerno, questa mattina, nel corso del loro quotidiano pattugliamento – scrivono dal Comune – e allertate anche da alcuni commercianti del quartiere, si sono avvicinate al ragazzo sul Corso Vittorio Emanuele chiedendogli, a seguito di un normale controllo, di fornire le generalità e liberare la strada dai tanti pacchi e cartoni che la invadevano in più punti. Il giovane, dopo aver raccolto i materassini e le coperte in alcuni bustoni, si è dileguato velocemente. Le vigilesse, a quel punto, hanno spostato tutta la roba nei pressi del comando in piazza Vittorio Veneto in attesa dell’arrivo degli operatori di Salerno Pulita”.

“La nostra amministrazione è da sempre vicina alle estreme povertà. Pertanto sono infondate le notizie che stanno circolando in queste ultime ore sui social e su alcuni organi di stampa locali inerenti il presunto sequestro di coperte da parte di due vigilesse nei confronti di un senzatetto. Si ribadisce pertanto che non c’è stato alcun accanimento nei confronti nè di questo ragazzo nè di altri senza dimora che da sempre la nostra città cerca di aiutare tramite il settore Politiche Sociali in rete con il mondo del volontariato”.