Condividere, Rosaria Zizzo presenta il suo libro venerdì 25 ad Atrani.

Venerdì 25 marzo ad Atrani in Costiera amalfitana, nella Casa della Cultura alle ore 17,30, la scrittrice e poetessa salernitana Rosaria Zizzo presenterà “Condividere”, il suo ultimo libro edito da Terra del Sole.

L’iniziativa in Costiera amalfitana segue all’appuntamento romano dello scorso venerdì, quando la scrittrice, alla Galleria Internazionale Area Contesa Arte a via Margutta, ha partecipato alla rassegna d’arte “TRE DONNE – Tre donne, tre vite, tre storie – Coco Chanel, Carla Fracci, Josephine Baker”. In quell’occasione Rosaria Zizzo ha presentato la sua raccolta di monologhi “Anima in Parole” e la silloge di poesie “Fogli e foglie”, edite entrambi da Terra del Sole.

In una sala gremita di artisti che hanno partecipato alla collettiva, con opere dedicate all’universo femminile, la lettura della Zizzo ha coinvolto il pubblico presente con il quale ha interloquito focalizzando l’attenzione sull’evoluzione della figura della donna nella storia.