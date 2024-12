Concerto di Capodanno con Giorgia

Giorgia è la protagonista del “Capodanno in Piazza” organizzato dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania. L’appuntamento è in Piazza della Libertà a Salerno martedì 31 dicembre 2024.

La serata sarà presentata da Pippo Pelo che con Adriana Petro e Pika Dj apriranno con la grande musica dance a partire dalle ore 20:45. Il concerto di Giorgia inizierà alle 22.00.

L’artista è la “voce” della musica italiana. Giorgia, che in 30 anni di carriera ha collezionato premi e riconoscimenti, è reduce dallo strepitoso successo dell’ultima edizione di X Factor con cui quest’anno si è fatta conoscere e amare per la prima volta anche nel ruolo di conduttrice, conquistando pubblico e critica per la sua empatia, la sua disinvoltura e il suo sense of humour.

A Mezzanotte il tradizionale brindisi augurale dell’Amministrazione Comunale con il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e lo spettacolo di fuochi pirotecnici. La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Saranno prolungate nella notte del 1 gennaio le corse della metropolitana di Salerno. A disposizione del pubblico anche bus navetta.

Il Capodanno in Piazza s’inserisce nella magia delle Luci d’Artista di Salerno ammirate ed apprezzate dai visitatori nelle strade e nelle piazze della città insieme agli spettacoli di “Musica d’artista” ed a quelli organizzati per i bambini, cori gospel e musica jazz, alle mostre d’arte, ai mercatini di Natale, alla visite ai siti storici (Info e programmi completi su www.comune.salerno.it e cultura.comune.salerno.it )

Saranno predisposte, e comunicate a tempo debito, misure di sicurezza adeguate ad assicurare il sereno e felice svolgimento di una notte che vedrà in Piazza della Libertà appassionati, famiglie, giovani, adulti. Tutti insieme in allegria per godere l’emozione del memorabile concerto di un’artista le cui canzoni sono colonna sonora della nostra vita.

Giorgia nel 2025 celebrerà 30 anni dall’uscita del suo brano iconico “Come saprei”, con cui nel 1995 ha vinto il Festival di Sanremo e il Premio della Critica, mentre è uscito a ottobre il suo ultimo singolo “Niente di male” (Epic / Sony Music Italy): un brano che fonde l’unicità della voce di Giorgia con una produzione moderna e accattivante dal ritornello indelebile che è anche un invito alla leggerezza e al lasciarsi andare perché “in fondo non c’è niente di male”.

Nata in una famiglia di musicisti, nella sua carriera duetta e collabora con decine di personaggi di primissimo piano a livello mondiale e di grandi artisti della scena italiana, sperimentando generi diversi, dal soul al rhythm and blues, dal pop alla dance ed elettronica.

A Salerno Giorgia trascinerà e incanterà il pubblico con le sue tantissime hit e i successi della sua ricca discografia multiplatino – “E Poi”, “Strano il mio destino”, “Di Sole E D’azzurro”, “Mangio troppa cioccolata”, “Vivi Davvero”, “Gocce Di Memoria”, “Tu mi porti su”, “Quando Una Stella Muore”, “Oronero”, “Il mio giorno migliore”, “Normale”, giusto per citarne qualcuno: brani resi iconici da un’interpretazione dalle emozioni uniche.

L’evento è stato finanziato dalla Regione Campania con D.G.R.C. n. 616 del 14.11.2024 “Piano strategico per la Cultura e Turismo” per l’annualità 2024 , a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.