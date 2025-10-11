Con i Negramaro martedì 14 si apre la stagione del PalaSele

Manca sempre meno al grande ritorno dei negramaro a Eboli che darà anche il via alla nuova stagione live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele: martedì 14 ottobre 2025 la tappa campana del loro nuovo tour nei palasport che sta già infiammando le principali città italiane. Dopo l’iconico concerto di Osaka all’Arena Matsuri di Expo 2025, dove hanno fatto cantare e ballare il pubblico giapponese, e il successo dell’ultimo album Free Love (Sugar), NEGRAMARO PALASPORT 2025 è l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo i brani del disco, accanto ai grandi classici del loro repertorio.

Protagonisti di un lungo piano sequenza musicale che arriva senza stacchi ad oggi, i negramaro incarnano non solo una storia artistica unica, ma soprattutto la storia di un’amicizia ventennale che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell’università e cresce, anche grazie all’intuito di Caterina Caselli che li ha scoperti e voluti con sé in Sugar fin dagli esordi, come una grande famiglia allargata. Sei artisti che hanno marchiato a fuoco gli ultimi vent’anni della musica italiana attraverso canzoni divenute ormai cult. Dall’omonimo album uscito nel 2003 fino all’ultimo disco di studio “Contatto”, il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film. Con il loro tour si fermeranno a Eboli a distanza di ben 6 anni dall’ultimo abbraccio con il pubblico della Campania. I biglietti per il concerto sono ancora disponibili su Ticketone e saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto il giorno dello show a partire dalle ore 17. L’ingresso generale sarà consentito dalle ore 19, inizio show ore 21. Radio Italia è la Radio Ufficiale di “Palasport 2025” dei negramaro.

IL CALENDARIO DEL PALASELE 2025/2026 Continua intanto ad arricchirsi il calendario degli show nel programma a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele di Eboli. Salgono a 15 gli spettacoli attesi da ottobre a maggio per una stagione tutta da vivere sottopalco. Dopo il ritorno martedì 15 dei negramaro, i riflettori del PalaSele si riaccenderanno sabato 18 ottobre sul “Salmo World Tour 2025”. Con il suo primo tour mondiale Salmo si ferma a Eboli per portare dal vivo tutta la carica di un disco nato per stare sul palco, il nuovo album RANCH, oltre al meglio del suo repertorio. A seguire, la tripletta di Marco Mengoni che con la leg italiana del tour “Live in Europe 2025” si esibirà domenica 2, martedì 4 e mercoledì 5 novembre. Già sold out la prima data, continua la caccia al biglietto per gli altri due appuntamenti. Sabato 8 novembre la scena sarà tutta per Elodie che arriva per la prima volta al PalaSele con il tour “Elodie Show 2025”, estensione naturale del grande show portato quest’estate negli stadi. Attesissima da tempo, martedì 18 novembre fa tappa a Eboli “Elisa Palasport Live 2025”, il tour che segna il ritorno di Elisa nei palazzetti a sette anni di distanza dall’ultima volta e che per la grande richiesta continuerà anche nella primavera del 2026 quando l’artista ha già annunciato una nuova data a Eboli per sabato 9 maggio. Partirà proprio dal PalaSele, venerdì 28 novembre, il tour “MarraPalazzi25”, lo show di Marracash che ha già conquistato gli stadi e che si appresta a espugnare i principali palazzetti italiani. Sarà la prima volta che il “King del Rap”, per citare uno dei suoi album di successo, si esibirà a Eboli, come sarà la prima volta anche per Annalisa che con il “CAPITOLO I” della sua nuova narrazione salirà sul palco del PalaSele martedì 2 dicembre.

Sette gli appuntamenti già annunciati per il 2026, due già sold out: mercoledì 4 marzo con Achille Lauro, che inizierà proprio al PalaSele la sua nuova avventura “Palazzetti Live 2026”, e sabato 28 marzo con Olly e il “TUTTA VITA TOUR”, che porterà il cantautore live per la prima volta nei palazzetti italiani. Partirà da Eboli anche “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW” di Umberto Tozzi che ha annunciato a sorpresa le ultime date della sua tournée mondiale con cui dà il suo addio alla scena live. La tappa è fissata per giovedì 5 marzo. Riprogrammata invece la tappa ebolitana dell’Arena Tour di Luchè che torna dal vivo nel 2026 con il tour nei palasport. Inizialmente previsto per il 19 e 20 dicembre, l’appuntamento al PalaSele è ora fissato per lunedì 23 marzo. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi. Ad aprile scatterà prima “L’ORAZERO IN TOUR” con il ritorno di Renato Zero che riabbraccerà il suo pubblico dal vivo a Eboli sabato 4 aprile, e poi sarà di nuovo tempo delle cattedrali con Notre Dame De Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo che tornerà qui in scena sabato 18 e domenica 19 aprile. Martedì 5 maggio arriverà a Eboli “Il primo tour nei palazzetti” di Blanco, mentre chiuderà (per il momento) la stagione live Elisa con il suo ritorno già annunciato sabato 9 maggio.

E sempre in tema di ritorni, i fan già fremono con due anni di anticipo per il grande ritorno di Laura Pausini che con il “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027” farà tappa martedì 9 novembre 2027.

INFO UTILI Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. I biglietti sono disponibili su Ticketone e negli abituali punti vendita. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

