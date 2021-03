Comune di Battipaglia aderisce a progetto Day One alliance for employement di Confartigianato.

Su proposta dell’Assessore al Commercio Elia Frusciante, la Giunta Comunale ha approvato nella giornata di lunedì l’adesione del Comune di Battipaglia all’iniziativa promossa da Confartigianato Salerno denominata “Day One alliance for employement”, cofinanziato dal fondo EEA and Norway Grants.

In particolare, tale evento consiste in un momento di riflessione e scambio di punti di vista con istituzioni, associazioni giovanili e imprenditori sulla situazione occupazionale dei giovani battipagliesi affinché si possano stimolare nuove sinergie e iniziative nei settori della pianificazione della carriera, dell’educazione all’imprenditorialità e della convalida dll’apprendimento non formale.

Inoltre, l’organo esecutivo ha provveduto, altresì, ad approvare azioni di diffusione e promozione dell’immagine della città di Battipaglia, attraverso la realizzazione di eventi ed iniziative di forte valenza territoriale.

Nelle more della delibera, inoltre, si è preso atto sia della nota prot. num. 8071 del 29 gennaio 2021 (concessione del Patrocinio gratuito del Comune di Battipaglia a Confartigianato per il progetto Europeo DARE-DAY Alliance), che quella successiva n. 15189 del febbraio 2021 nonché, infine, dell’avviso pubblico per la selezione dei partecipanti alle attività laboratoriali.

“Abbiamo raggiunto un accordo molto importante con Confartigianato, che darà l’opportunità a tanti giovani di formarsi in modo gratuito prima di poter accedere al mondo del lavoro. Senza dimenticare la possibilità che verrà fornita ai giovani imprenditori del nostro territorio di migliorare la loro formazione professionale. Sotto questo punto di vista, non si può nascondere che disporre, oggi, di una adeguata professionalità in ambito lavorativo è condizione fondamentale per la propria crescita imprenditoriale, e segnatamente, anche occupazionale.” Così l’Assessore al Commercio Elia Frusciante.