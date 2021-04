Come si diventa Krisenkanzlerin, webinar giovedì 29 per il Centro di Studi Europei dell’Università di Salerno.

Prosegue il ciclo di seminari “Trent’anni di Repubblica Federale di Germania in (per e con) l’Europa” organizzato dal Center for European Studies – Unisa/DiSPS diretto dal Prof. Massimo Pendenza.

Il prossimo giovedì, 29 aprile 2021, dalle 11.00 alle 13.00, con Come si diventa Krisenkanzlerin – Angela Merkel in cinque scene Edoardo Toniolatti parlerà del lungo cancellierato di Angela Merkel con un accento particolare al suo ruolo di crisi-manager. Attraverso cinque scene (o momenti), Toniolatti evidenzierà le qualità che l’hanno resa la Krisenkanzlerin, la crisis-manager in chief della storia recente tedesca (ed europea). Qualità non necessariamente solo positive, anzi, anticipa Toniolatti, “è forse legata al suo successo come crisis-manager la sua rinuncia a preparare la Germania (e l’Europa) alle sfide del futuro”. Qualità fondamentali utili a comprendere un po’ più da vicino i contorni di ciò che viene definito “merkelismo”: non una visione programmatica o un impianto ideologico, ma un metodo di gestione del potere, con caratteristiche e modalità precise.

Toniolatti vive e lavora a Francoforte. È fondatore del blog collettivo Kater, che si occupa di Germania e cultura/politica tedesca, ed è autore di una newsletter dedicata alle prossime elezioni politiche tedesche, RESET2021. È autore di numerosi articoli a tema tedesco apparsi su giornali e riviste (IL, Linkiesta, Il Foglio).

Gli eventi si svolgeranno su MS Teams.

Per partecipare a uno o a tutti gli eventi scrivere a: vlamattina@unisa.it

www.centrostudieuropei.it