L’arrivo di un cucciolo in casa rappresenta una forte emozione, anche se i primi tempi possono risultare stressanti. Quando accogliamo un cucciolo è necessario contribuire a renderlo sereno, per cui è fondamentale accoglierlo al meglio, così da rendere l’ambiente domestico quanto più tranquillo possibile.

Bisogna fare in modo che la casa offra un ambiente molto ordinato per non aggiungere ulteriore stress al cucciolo. Altrettanto importante è organizzare una routine alimentare, per iniziare nel modo migliore possibile la nuova vita insieme. Se il cane piange sarebbe opportuno stargli vicino, almeno le prime notti.

Il cucciolo ha bisogno di un posto tranquillo dove dormire; potrebbe risultare utile allestire un piccolo angolino della casa per la notte, con un cuscino ed una piccola copertina morbida su cui dormire, da non utilizzare ovviamente nelle stagioni calde. Proprio come accade nei bambini, molti cuccioli dormono in modo tranquillo fin dalla prima notte, mentre ci sono cuccioli che necessitano di un maggior adattamento, per cui bisogna armarsi di grande pazienza.

La sua alimentazione svolge un compito basilare nel supporto e nel mantenimento del suo stato di salute, per cui è fondamentale fornire cibi di alta qualità. In tema di alimentazione risulta importante munirsi di croccantini per cuccioli che contengano ingredienti di qualità come quelli del brand Amusi, al cui interno contengono proteine animali nobili, fibre e minerali necessarie ad una sana crescita, alimenti studiati scientificamente, von l’obiettivo è quello di assicurare il giusto contributo in termini di proteine, vitamine, fitonutrienti e sali minerali. La qualità elevata dei cibi di tale marchio deriva dal fatto che utilizza ingredienti provenienti da produttori locali.

Uno dei consigli principali per l’alimentazione è quello di acquistare una ciotola adatta alle dimensioni del cucciolo; quelle migliori sono quelle in acciaio, data la loro ecletticità, non si rompono e sono anche più igieniche. Risulta essere necessario acquistare anche del cibo per adempiere ai suoi bisogni primari. Quest’ultimo bisogna trovarlo uguale a quello che ha mangiato fino a quel momento, senza cambiarlo repentinamente, per poi fare dei piccoli cambiamenti nel suo regime alimentare, per non incorrere problematiche sul suo stato di salute, come disturbi digestivi.

Inoltre il cane deve nutrirsi in un posto lontano dal luogo comune della famiglia, per evitare che mangi velocemente, lasciandosi distrarre. I cuccioli detengono un apparato digerente assai delicato, che mal sopporta i bruschi cambiamenti. La fase di crescita è molto importante ma altrettanto delicata per il cucciolo.