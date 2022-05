Cirielli (FdI): “De Luca scandaloso, la sua politica va contro gli interessi di Salerno e provincia”.

“De Luca è politicamente scandaloso. Disertare l’incontro, un pre-tavolo del Cis alla Provincia di Salerno, con il ministro per il Sud, Mara Carfagna, ha davvero dell’incredibile. Ma la cosa più vergognosa è stata l’assenza delle principali istituzioni, non solo a livello regionale, ma anche provinciale e cittadino: devoti vassalli, disposti a limitare la propria libertà in cambio di protezione politica e benefici partitici da parte del governatore campano. Siamo davvero nel Medioevo. Un contratto istituzionale di sviluppo che nei prossimi mesi destinerà milioni di euro al nostro territorio e i sindaci del Pd dell’intera provincia di Salerno preferiscono anteporre l’interesse pubblico, dei propri concittadini, a becere faide partitiche”.

Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Nel tentativo di nascondere i propri disastri – non ultimo quello relativo alla gestione della Sanità in Campania – De Luca alza il tiro dello scontro politico. E lo fa ogniqualvolta si trova in grosse difficoltà. Non è più credibile. Non lo è mai stato. Il suo più grande timore è che i cittadini conoscano i suoi fallimenti nella gestione amministrativa della Regione Campania, continuando a fare spettacolo, attaccando di volta in volta personaggi diversi, per non intestarsi mai le sconfitte”, conclude Cirielli.