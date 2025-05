Cinema e Immagini per la Scuola, martedì 6 al Delle Arti

È una prima a tutti gli effetti quella in programma martedì 6 maggio, alle ore 10, al Teatro delle Arti di Salerno. Protagonisti, gli studenti e le studentesse del Liceo Artistico “Sabatini Menna” di Salerno che, nella giornata conclusiva del progetto “Cinema e Immagini per la Scuola” – promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura – presenteranno due cortometraggi da loro realizzati: “Limen, dove finisce il confine” e “Vibrazioni nel Silenzio”. Debutto importante anche per le alunne e gli alunni dei tre Istituti Comprensivi coinvolti – “Medaglie d’Oro”, “Rita Levi Montalcini” e “Barra-Mari” – che assisteranno alla proiezione su grande schermo del loro cortometraggio in animazione 2D, “La collina dei ciliegi a modo mio”. A fare da filo conduttore, il tema “Cum-Finis”: il concetto di confine qui è inteso come soglia che rappresenta anche una possibilità di incontro e di scambio.

Per il secondo anno consecutivo, il Liceo Artistico “Sabatini-Menna”, diretto dalla dirigente Renata Florimonte, ha ottenuto il finanziamento del progetto “Cinema e Immagini per la Scuola”. L’Istituto rientra inoltre nella rete regionale “Frame Net Campania”, che coinvolge i Licei Artistici con indirizzo Audiovisivo e Multimediale e gli Istituti Professionali con indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo. Nell’ambito del progetto “L’Audiovisivo tra Storie, Teorie, Stili e Tecniche”, durante l’anno scolastico in corso è stato sviluppato un percorso articolato per promuovere il linguaggio cinematografico e audiovisivo tra le giovani generazioni. Le attività sono passate attraverso diverse fasi: dalla conoscenza della storia del cinema, alla visione guidata di film selezionati da docenti esperti per stimolare una comprensione critica e creativa del panorama contemporaneo, fino ai laboratori pratici. I laboratori hanno coinvolto non solo gli studenti dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale del Liceo, ma anche le classi terze dei tre Istituti Comprensivi salernitani, grazie alla rete messa in piedi dal Liceo Artistico “Sabatini-Menna”.

«Nell’ottica dell’orientamento formativo diretto a creare un ponte sempre più virtuoso e sistemico tra il primo ed il secondo ciclo d’Istruzione mediante il linguaggio cinematografico e audiovisivo– dichiara la dirigente Florimonte– i giovani animatori delle scuole secondarie di I grado, infatti, hanno preso parte a coinvolgenti attività laboratoriali di Animazione 2D, con la produzione di corti animati, sotto la guida dei docenti esperti e dei nostri studenti con la metodologia della peer education».

Dopo i saluti istituzionali della dirigente Renata Florimonte, interverranno: Mimì Minella, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Salerno; Gaetana Falcone, assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno; Antonella Di Nocera, referente Cinema e Audiovisivo dell’Ufficio III USR Campania; Giuseppe D’Antonio, direttore artistico di Linea d’Ombra Festival; Emilio Costabile, dirigente scolastico dell’I.C. “Medaglie d’Oro”; Angela Di Donato, dirigente dell’I.C. “Rita Levi Montalcini”, e Maria Ida Chiumiento, dirigente dell’I.C. “Barra-Mari”. A moderare l’incontro sarà la giornalista Concita De Luca.