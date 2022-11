Cinealici, secondo appuntamento a Cetara venerdì 11 con Vita di Pi.

Seconda puntata di Cinealici 2022 con le cine-degustazioni alla Torre Vicereale di Cetara che apre i suoi spazi ai percorsi sensoriali dedicati alla colatura di alici, in abbinamento alla proiezione di film cult. Da un’idea di ambientarti, saranno il mare, la pesca e le umanità straordinarie che questi elementi portano con sé a sposarsi con gli immaginari cinematografici, nei quattro appuntamenti mensili.

Alla Sala Grotta, venerdì 11 novembre, dalle 20.45, occhi puntati al capolavoro di Ang Lee (2012), Vita di Pi, l’avventura incredibile di un ragazzo che sopravvive ad un naufragio, con la compagnia “inconsueta” di una tigre del Bengala. Candidato a undici Premi Oscar, il film è stato riconosciuto per la miglior regia, i migliori effetti speciali, la miglior fotografia e la miglior colonna sonora.

A partire dalle 20, in collaborazione con l’associazione Amici delle Alici, sarà possibile usufruire della degustazione al Museo Cantina, durante il laboratorio Mani in Rete sulle tecniche di “rammaggio” delle reti da pesca, una tradizione del borgo che si trasmette di generazione in generazione, raccontata dal pescatore Alfonso Pellegrino. Sarà la volta dei partner del gusto, ristorante San Pietro, che offrirà un aperitivo di benvenuto, insieme al ristorante La Cianciola, con una speciale preparazione a cura dello chef Vincenzo Giorgio. In cantina i rossi irpini delle Cantine Terranera. I prodotti tipici, alici, tonno e colatura DOP, saranno offerti dall’azienda Delfino Battista, che lavora specialità cetaresi dal 1950. Prossimi appuntamenti conclusivi, stesso posto e stessa ora, venerdì 18 novembre, con Big Fish – Le storie di una vita incredibile, di Tim Burton (2003) e venerdì 25 novembre, per il film Mediterraneo, di Gabriele Salvatores (1991). Ingresso libero.

La rassegna, finanziata attraverso l’iniziativa SSL del FLAG Approdo di Ulisse, PO FEAMP CAMPANIA 2014-2020, rientra in un percorso di valorizzazione del pescato, che abbraccia un ampio programma di azioni denominato La magia degli elementi.