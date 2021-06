Centro Agroalimentare, incontro con il sindaco Napoli.

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’Assessore al Commercio Dario Loffredo ed il Direttore del Centro Agro-Alimentare di Salerno Maurizio Durante, hanno incontrato questa mattina, presso la Direzione della struttura mercatale di Via Mecio Gracco, gli operatori ,per discutere delle problematiche del Centro, evidenziate nel corso dell’incontro, avvenuto quindici giorni fa a Palazzo di Città.

Innovazione, ristrutturazione, nuova gestione e nuovo regolamento, sono stati questi i temi di confronto sui quali il Sindaco Napoli ha pienamente concordato con i Commissionari condividendo le impellenti necessità di riammodernamento della struttura ed una nuova logistica che porti il Centro alla pari con le identiche realtà del Centro Sud.

Particolarmente soddisfatto il Presidente del Consorzio Q.S. Qualità Salerno Sabato Pecoraro che ha illustrato durante il suo intervento, i temi posti sul tavolo affinché sia possibile continuare una proficua collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

L’Assessore Loffredo ha annunciato, che presto sarà istituita una Commissione composta da rappresentanti delle Cooperative di Facchinaggio e dagli Operatori Commissionari, al fine di affrontare e risolvere le problematiche urgenti che investono quotidianamente il lavoro all’intero dell’area mercatale.

Il Sindaco Vincenzo Napoli, ha rimarcato l’impellente necessità di un cambio di gestione, il cui studio di fattibilità sarà prossimamente affidato a professionisti del Settore.

Nella nuova gestione, ha dichiarato il Sindaco Napoli, il Comune avrà il solo ruolo di controllo, mentre, agli Operatori e agli altri partecipanti del nuovo sodalizio, sarà affidato il compito di assolvere a tutte le altre necessità.

In conclusione le parti hanno espresso viva soddisfazione per i contenuti e le risultanti del confronto con l’Amministrazione, che si è svolto in un clima di ottimismo e cordialità, con buone prospettive di sviluppo della struttura mercatale che la renda competitiva a livello italiano ed europeo.