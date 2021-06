Centrale del Latte, nuovi orari apertura Promo Point Fuorni.

In questi giorni di ripresa per il nostro Paese, anche la Centrale del Latte di Salerno ha deciso di riaprirsi ed essere più vicina ai suoi consumatori estendendo gli orari di apertura del Promo – Point in Via Fuorni n. 86 a Salerno.

Da questa settimana ci si può recare a chiedere informazioni o a ritirare i regali delle varie campagne promozionali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Stessi orari anche per i contatti telefonici aziendali:

089/685224;

800 – 842084 (Numero Verde, solo da telefono fisso).

Un modo per essere sempre più attenti alle esigenze dei propri fruitori ed accompagnarli nel nuovo viaggio tra tradizione ed innovazione alla scoperta della variegata gamma di prodotti a marchio Centrale del Latte di Salerno.