Carnevale a Mercato San Severino, 3 giorni di festa

«È tra le feste più amate dai bambini e siamo felici di aver allestito un programma ricco grazie anche alla preziosa collaborazione dei commercianti, delle associazioni e delle scuole – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – la loro compartecipazione è espressione di una cittadinanza attiva che dialoga e che dà il suo contributo di idee e di organizzazione. È una tregiorni di colori che si dipana lungo le principali strade del centro cittadino e, come già avvenuto con precedenti eventi, con un Corso Diaz pronto a vivere appieno questa tradizionale festività».

IL PROGRAMMA

Venerdì 28 febbraio ore 19 – ‘Maschere e Tammorre’

a cura dei commercianti, con sfilata allegorica, animazione e musica

Percorso: piazza Dante, piazza Garibaldi, corso Diaz.

Domenica 2 marzo ore 16 – sfilata dei carri allegorici e dei gruppi di ballo

a cura dell’Associazione ‘Il Gabbiano’

Percorso: via Solofrana, via Trieste, via Roma, piazza C. Battisti, piazza E. Imperio

Martedì 4 marzo ore 10 – ‘Noi e le scuole’, Carnevale e le maschere tradizionali

a cura degli alunni del I e II Comprensivo

Percorso: piazza Califano, via Rimembranza, corso Diaz, piazza Garibaldi, piazza Dante