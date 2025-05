Carabinieri sequestrano resort di lusso abusivo a Maiori

Nella mattinata di mercoledì i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, riguardante un immobile adibito a struttura turistica di lusso realizzato all’interno dell’antico complesso monastico di Santa Maria Olearia, sito del X secolo di rilevante interesse storico, artistico e archeologico.

Il provvedimento ha colpito anche un’area sottostante di terreno, dove sarebbero stati sversati illecitamente i reflui fognari provenienti in parte dall’attività turistico-ricettiva. L’intera area è sottoposta a vincolo paesaggistico ed è classificata a elevato rischio idrogeologico.

Secondo quanto riportato dalla Procura, nove persone risultano indagate a vario titolo per:

Danneggiamento e uso illecito di beni culturali, per aver compromesso il sito monumentale con opere edilizie abusive e per la trasformazione in struttura turistica;

Violazioni edilizie e paesaggistiche, per l’assenza di permessi e autorizzazioni, il cambio non autorizzato di destinazione d’uso e l’intervento in un’area vincolata;