Camminando in città, domenica 11 con il CSI Salerno.

Camminare bene e mantenersi in forma. Anche il camminare, infatti, è un’arte e il fitwalking ne rappresenta l’espressione sportiva. Il termine inglese significa letteralmente “camminare per la forma fisica”; è il denominatore comune per tutte le attività di cammino che escono dalla normale locomozione quotidiana e diventano attività motorio-sportiva, per il tempo libero per il relax, per il divertimento, per il fitness, per la salute, per il benessere, ma che mantengono la comune radice del camminare bene.

Anche a Salerno sono sempre di più gli appassionati di questa disciplina non agonistica che può essere praticata da tutti, senza alcuna distinzione di età. Basta essere accomunati soltanto dalla voglia di fare attività e di divertirsi. Il CSI Salerno, da sempre in prima nel promuovere sport, discipline ma soprattutto sani principi e stili di vita ha organizzato per domenica 11 dicembre, in collaborazione con Fitwalking Atletica Salerno, la manifestazione “Camminando in città”, tra salute e benessere.

Il raduno è fissato alle 9:30 presso il Villaggio Sportivo del CSI Salerno, C/O pattinodromo D’Aragona, mentre alle 10:15 è prevista la partenza. Il percorso prevede il transito per piazza della Concordia, piazza della Libertà, la Stazione Marittima, il Centro Storico, con passaggio al rione Fornelle e a Largo Campo, per poi tornare svia lungomare quindi al pattinodromo per il meritato ristoro. Il costo d’iscrizione è di cinque euro e il pagamento avverrà direttamente domenica 11 dicembre, prima della partenza. Il ricavato dell’evento andrà in beneficenza a favore dell’associazione P.I.M.PI. Per informazioni è possibile contattare Mauro Russo al numero 333.7451398, mentre per iscriversi basta compilare il form scaricabile dal sito del CSI Salerno. «Da tempo volevamo organizzare con Mauro Russo e la sua associazione – ha dichiarato Teresa Falco, presidente del CSI Salerno – in quanto come comitato territoriale abbiamo sempre avuto l’idea di avvicinarci e promuovere questa disciplina nata da un’idea del campione olimpico Maurizio Damilano. È una disciplina che unisce l’attività sportiva con il benessere con comprovati benefici sulla salute. Invito tutti a partecipare a questa camminata per scoprire questo sport e anche perché l’incasso sarà devoluto in beneficenza. Un motivo in più per essere presenti». In effetti, i vantaggi del praticare fitwalking sono davvero tanti. fisico: è un ottimo sport per mantenersi in forma, rispetto al running produce meno impatto sulle articolazioni, restituisce elasticità fisica, tonifica e rafforza i muscoli, corregge la postura e migliora l’equilibrio, potenzia cuore e polmoni e permette di dimagrire; dal punto di vista psicologico in quanto regala un senso di libertà di movimento, gode dei vantaggi di un’attività all’aria aperta e, per questo, ossigena il corpo e carica di energia e infine anche dal punto di vista sociale dato che in una camminata è possibile chiacchierare e godersi del tempo con amici e familiari.