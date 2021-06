Cambiare gli infissi con l’Ecobonus 110%: una piccola guida per usufruire delle detrazioni fiscali

Il Super Ecobonus, prorogato fino al 30 giugno 2022, permette di effettuare alcuni tipi di interventi su infissi e serramenti ottenendo delle detrazioni fiscali fino al 110%.

Materiali e caratteristiche degli infissi

I serramenti e gli infissi che andremo ad installare devono avere delle caratteristiche che assicurino l’efficientamento energetico attraverso una buona barriera isolante. Vediamo insieme quali sono i materiali tra cui scegliere e le rispettive caratteristiche.

Infissi in PVC

Duttile e pratico, il PVC ha una buona resistenza agli agenti atmosferici. Quasi privo di manutenzione, questo materiale risulta anche essere molto semplice da pulire. Vantaggiosa la vasta gamma disponibile, adattabile ad ogni stile e situazione.

Infissi in alluminio

Come il PVC, anche l’alluminio risulta essere un materiale molto resistente e con una limitata manutenzione. Anch’esso facile da pulire, l’alluminio ha però di contro un minore impatto isolante, necessitando per questo motivo di infissi a taglio termico che vanno ad interrompere il passaggio del calore dall’interno verso l’esterno.

Infissi in legno

Completamente naturale, il legno è il materiale che meglio è in grado di donare all’infisso uno stile classico e raffinato. Anche se notevole a livello estetico, questo materiale necessita di una costante manutenzione. Il legno ha però il vantaggio di essere un isolante naturale, garantendo ai locali la completa assenza di sbalzi di temperatura.

Ai fini isolanti, e di efficientamento energetico, i vetri svolgono un ruolo molto importante. Diverse le tipologie in commercio, ognuna con le sue caratteristiche: i vetri dell’infisso possono infatti essere doppi, a basso emissivo, fonoassorbenti, assorbenti o blindati.