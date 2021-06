Inaugurata installazione luminosa di Pietro Ballero all’ex Chiesa di San Sebastiano.

Venerdì 28 maggio, alle ore 20.00, presso l’ex Chiesa di San Sebastiano del Monte dei Morti, in Largo Plebiscito, si è tenuta l’inaugurazione della prima installazione luminosa dal titolo “É amore vero” dell’artista torinese Pietro Ballero, vincitore della prima edizione di “Lumina|Museo Luminoso Diffuso”.

E’ stata l’occasione per incontrare l’artista, in residenza a Salerno dal 22 al 28 maggio, e presentare quanto attivato con il coinvolgimento dei cittadini, nell’ambito del progetto Lumina per la realizzazione del primo Museo Luminoso Diffuso nel Centro Storico di Salerno.

Il progetto è realizzato da Blam in collaborazione con l’Associazione Inner Wheel Salerno C.A.R.F, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Banca Campania Centro e con il patrocinio del Comune di Salerno.

Invitati all’evento di accensione l’Assessore all’Urbanistica e alla Mobilità Domenico De Maio e l’Assessore alla Cultura Antonia Wiilburger.