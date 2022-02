Caffè Trucillo a Gulfood a Dubai.

Con la fiera Gulfood 2022 – il buono e il bello del food & beverage globale che si dà appuntamento a Dubai dal 13 al 17 febbraio – riprende in presenza la campagna internazionale di Caffè Trucillo, la torrefazione di Salerno specializzata da tre generazioni nel servire i migliori bar e oggi presente con le sue miscele in 40 Paesi, dove esporta il 60% del suo prodotto. Una campagna che, in realtà, non si è mai fermata. Anche durante stop e rallentamenti imposti dalla pandemia soprattutto ai consumi fuoricasa – il principale canale di distribuzione per Trucillo – l’azienda ha concluso accordi importantissimi per potenziare la propria distribuzione nel Nord America.

La presenza della torrefazione italiana alla fiera di Dubai non è un caso. È proprio all’interno del Dubai World Trade Center, il grattacielo simbolo dell’espansione finanziaria e commerciale di Dubai che ospita la 26° edizione di Gulfood, che si trova uno dei coffee shop targati Trucillo e aperti nell’Emirato nell’ambito di un piano avviato nel 2019 dagli imprenditori salernitani con Arabian Horeca di MHAO Group, società di general trading fondata nel 1946 dalla famiglia Al Otaiba, una delle più antiche e influenti nella storia degli Emirati Arabi Uniti. Trucillo è il caffè scelto per promuovere negli Emirati il concept made in Italy di caffetteria all’italiana.

E proprio in queste settimane ha aperto il terzo coffee shop italiano a Dubai, all’interno della Sheikh Marwan Tower su Sheikh Zayed Road, vicino alla stazione Financial Center sulla linea rossa della metropolitana. Classici tavoli e ambienti come soggiorno con poltrone e divani favoriscono la socializzazione tra gli ospiti, come l’area salotto all’aperto dove le persone possono godersi il bel tempo. A una stazione di distanza dal World Trade Center e dal Dubai Mall, la nuova caffetteria Trucillo si caratterizza per un ambiente adatto a una pausa rilassante dalla frenetica vita cittadina tra amici o colleghi, ma anche per un meeting tra uomini d’affari che si incontrano in questa zona, fulcro degli affari internazionali di Dubai.