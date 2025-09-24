Bullismo online: cos’è, come difendersi e quali sono le tutele legali – Intervista all’Avvocato Michele Sirica

Il fenomeno del bullismo online, o cyberbullismo, rappresenta una delle emergenze sociali più gravi degli ultimi anni. L’uso distorto di internet e dei social network ha amplificato le forme di prevaricazione, trasformando la rete in uno spazio in cui l’offesa e la violenza psicologica possono moltiplicarsi senza confini.

La cronaca recente ha riportato alla luce la drammaticità di questo fenomeno con il suicidio di Paolo Mendico, un ragazzo di appena 14 anni che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato vittima di bullismo online. Una tragedia che scuote le coscienze e che pone interrogativi urgenti sulla necessità di strumenti di prevenzione, educazione e difesa legale.

Per comprendere meglio il problema e analizzare quali siano le tutele offerte dal nostro ordinamento, abbiamo intervistato l’Avvocato penalista Michele Sirica, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Salerno e da anni impegnato nella difesa di vittime di reati legati al mondo digitale.

Avvocato Sirica, partiamo dalle basi: che cos’è il bullismo online?

«Il bullismo online, o cyberbullismo, è un insieme di comportamenti offensivi, minacciosi o persecutori messi in atto attraverso strumenti digitali: social network, chat, piattaforme di gaming, forum o persino email. A differenza del bullismo tradizionale, la dimensione online rende l’aggressione potenzialmente illimitata nel tempo e nello spazio. Un contenuto offensivo, una foto o un video diffusi in rete possono raggiungere centinaia di persone in pochi minuti, con conseguenze devastanti per la vittima».

Quali sono gli effetti più gravi del bullismo online sulle vittime?

«Le vittime di cyberbullismo vivono spesso una condizione di isolamento, vergogna e paura. L’aspetto più insidioso è l’impossibilità di “sfuggire” all’aggressione, che non resta circoscritta a un luogo fisico ma li segue ovunque grazie agli smartphone e alla connessione permanente. Questo porta a gravi conseguenze psicologiche: ansia, depressione, calo dell’autostima e, nei casi più estremi, come purtroppo la cronaca ci racconta, anche gesti autolesionistici o suicidari. È fondamentale non sottovalutare mai i segnali di disagio».

Quali strumenti offre la legge italiana per difendere le vittime?

«Il nostro ordinamento prevede diverse tutele. Già dal 2017, con la Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo, sono stati introdotti strumenti specifici. Ad esempio, i minori vittime di bullismo online – o i loro genitori – possono segnalare direttamente al Garante per la protezione dei dati personali la presenza in rete di contenuti offensivi, chiedendone l’immediata rimozione.

Inoltre, a seconda della condotta, possono configurarsi diversi reati previsti dal Codice Penale:

Diffamazione aggravata (art. 595 c.p.) quando l’offesa avviene con un mezzo di pubblicità come i social.

(art. 595 c.p.) quando l’offesa avviene con un mezzo di pubblicità come i social. Minacce (art. 612 c.p.).

(art. 612 c.p.). Molestie (art. 660 c.p.).

(art. 660 c.p.). Nei casi più gravi, anche stalking (art. 612-bis c.p.).

Il bullismo online non è quindi un “gioco da ragazzi”, ma un comportamento che può portare a conseguenze penali rilevanti per chi lo commette».

Che ruolo hanno le scuole e le famiglie nella prevenzione?

«Un ruolo decisivo. La Legge 71/2017 impone alle scuole di individuare un docente referente per il cyberbullismo e di adottare misure educative e preventive. Le famiglie, invece, devono essere vigili, dialogare con i propri figli e prestare attenzione ai segnali di disagio. Spesso i ragazzi non parlano spontaneamente delle molestie subite online per paura o vergogna: è fondamentale creare un clima di fiducia».

Avvocato, cosa consiglia a chi si trova vittima di bullismo online?

«Il primo passo è non isolarsi e parlare con qualcuno di fiducia, che sia un genitore, un insegnante o un amico. Sul piano pratico, è essenziale:

Conservare le prove: screenshot, chat, email, post o video offensivi. Non rispondere agli attacchi: reagire può alimentare il fenomeno. Segnalare i contenuti alle piattaforme digitali per chiederne la rimozione. Rivolgersi a un avvocato penalista: un professionista può valutare quali reati siano configurabili e intraprendere le opportune azioni legali, comprese le querele o i ricorsi al Garante della Privacy.

La rapidità è fondamentale: più si agisce in fretta, maggiore è la possibilità di limitare i danni».

Quanto è importante la sensibilizzazione su questo tema?

«È cruciale. Non bastano le leggi se non c’è una cultura della responsabilità digitale. I ragazzi devono essere educati a un uso consapevole dei social e a comprendere le conseguenze delle proprie azioni online. Allo stesso tempo, gli adulti devono aggiornarsi e non sottovalutare un fenomeno che non appartiene più solo al mondo giovanile, ma riguarda l’intera società».

Il bullismo online è una minaccia concreta, capace di minare la serenità e la vita stessa delle persone più vulnerabili. La legge offre strumenti di tutela, ma la vera sfida è culturale: costruire un ecosistema digitale più sicuro e rispettoso.

L’intervista con l’Avvocato Michele Sirica mette in luce l’importanza di un’assistenza legale qualificata per affrontare il problema e garantire giustizia alle vittime.

Per approfondire l'argomento di bullismo online e reati informatici, è possibile visitare la sezione dedicata sul sito web —> Cyberbullismo

