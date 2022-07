Blanco in concerto a Paestum, le info utili.

In occasione del concerto di Blanco, in programma domani sabato 2 luglio a Paestum nell’ambito del MACO Festival, le strade immediatamente adiacenti alla Clouds Arena saranno interdette al traffico (parte di via Nettuno, parte di via Magna Grecia sia direzione nord che sud, via Porta Giustizia a partire dalla Stazione dei treni di Capaccio-Paestum).

Saranno a disposizione del pubblico 15 parcheggi in tutto (visualizzabili sulla mappa in foto), dislocati nei pressi delle chiusure veicolari.

Il primo varco del controllo biglietti sarà posto all’incrocio tra via Nettuno, via Porta Giustizia e via Magna Grecia. Di conseguenza, nel tratto di area pedonale più a ridosso dell’ingresso dell’Arena potranno accedere solo i possessori del biglietto del concerto.

Apertura ingressi: ore 15.30 PIT, ore 16.00 SETTORE A e B.

Inizio show: ore 21.

Il concerto è organizzato in collaborazione con Fast Forward Live e Anni 60 produzioni.

Il Blu Celeste Tour è prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners,