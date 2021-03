Battipaglia, istituiti tirocini formativi in collaborazione con l’Università di Salerno.

Su proposta del Sindaco Cecilia Francese e dell’Assessore Elia Frusciante, con Delibera di Giunta n. 34, viene accolta in data odierna la proposta formulata dall’Università degli studi di Salerno e relativa alla stipula di una convenzione per lo svolgimento di un tirocinio di formazione e di orientamento al lavoro presso la struttura dell’Ente da parte degli studenti universitari.

Tale convenzione, dalla durata di cinque anni, consentirà ai tirocinanti di prestare idonea attività formativa inerente il proprio piano di studi. Ciò, naturalmente, non costituirà un rapporto di lavoro e l’amministrazione comunale non dovrà sottostare ad alcun onere di spesa, essendo i tirocinanti direttamente assicurati dall’Università, bensì dovrà garantire l’individuazione di un Tutor che di concerto con il Tutor dell’Università provveda alla sorveglianza didattica e fisica degli studenti durante le ore di presenza all’interno della struttura del Comune.

Nelle more della Delibera odierna, infine, è stata approvata anche la bozza della Convenzione proposta dall’Università degli Studi di Salerno, conditio sine qua non per lo svolgimento delle attività medesime.