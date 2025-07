Barbuti, presentata la 40a edizione

Presentata, presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, la 40ª edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”.

Alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, la direttrice organizzativa della rassegna Chiara Natella, della Bottega San Lazzaro, e i curatori delle specifiche iniziative incluse nel più ampio cartellone del Festival, ovvero Brunella Caputo (La Notte dei Barbuti), Andrea Carraro (Foglie di Teatro), Eduardo Scotti (Salerno Day) e Antonella Iannone (rassegna di danza “Incontri”) è stato illustrato il cartellone di spettacoli che da oltre sette lustri va in scena sul palcoscenico sotto le stelle della piazza longobarda di S. Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno.

“Storia di un palcoscenico”, questo lo slogan dell’edizione 2025 che si svolgerà dal 2 agosto al 9 settembre 2025 in Largo Santa Maria dei Barbuti e dal 12 settembre al 3 ottobre presso Apollonia Hub con “La notte dei Barbuti”, a cura di Brunella Caputo.

GADGET SPECIALI PER I QUARANT’ANNI DELLA RASSEGNA

In occasione dei quarant’anni del Teatro dei Barbuti, fino ad esaurimento scorte, agli spettatori sarà fatto dono di uno speciale taccuino in carta bianca, con la copertina da collezione, un testo del giornalista e scrittore Paolo Romano e l’interno con fogli di carta bianca, utile per appunti, note teatrali, autografi degli attori e dei protagonisti della rassegna.

Gadget artistico anche per gli attori chiamati ad esibirsi in questa speciale edizione del quarantennale: per loro ci sarà un cavallino longobardo, sintesi ceramica del premio maggiore “Il Longobardo”, anche quello realizzato per il Premio Peppe Natella da Nello Ferrigno. Inoltre, dono fresco, gustoso ed estivo, a tutti gli spettatori, all’ingresso, sarà offerto un gelato artigianale firmato da Gusto17, la gelateria salernitana premiata da Forbes e da Gambero Rosso.

La rassegna, nel tempo ha ospitato oltre 2000 spettacoli, quasi 6200 tra attori, cantanti, ballerini, cabarettisti, comici, marionettisti, danzatori, che si sono alternati nelle trentotto edizioni precedenti sulle tavole del teatro. Il Teatro dei Barbuti è stato ideato dal compianto Peppe Natella, al quale ora è intitolato l’omonimo premio e lo stesso slargo del teatro, per volontà dell’amministrazione comunale di Salerno, reca ora una targa ricordo in ceramica. La rassegna è guidata da Chiara Natella, che sottolinea il valore non solo simbolico di questo anniversario: “Conservo l’agenda di papà, i copioni teatrali, le fotografie ormai d’epoca, gli autografi e le dediche degli attori e delle attrici. In quarant’anni davvero possiamo dire che sono tanti i protagonisti del teatro italiano – e non solo – che hanno calcato le tavole del palcoscenico dei Barbuti. La caparbietà di papà, anche nei momenti più difficili e la mia voglia di far continuare il suo progetto hanno portato oggi la rassegna ad essere considerata tra quelle storiche del teatro estivo in Italia”.

La Rassegna dei Barbuti ringrazia gli enti che, con diverse modalità di sostegno, rendono possibile la manifestazione: il Comune di Salerno, la Regione Campania, la Camera di Commercio, il Ministero della Cultura, la Cna, la Fondazione della Comunità Salernitana e la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

IL LUNGO E VARIEGATO CARTELLONE

Tanti i nomi in cartellone per questa edizione 2025 (tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15). Si comincia il 2 agosto con Anna Rita Vitolo e il Teatro Grimaldello che presenta “Porco – Ulisse incontra Circe”, per la regia di Antonio Grimaldi. Si prosegue il 7 agosto, con Foglie di teatro che presenta “Moby Dick” di Melville, nella riduzione di Corradino Pellecchia, per la regia di Andrea Carraro. L’8 agosto, Salerno Animo del Mediterraneo presenta il concerto del “Trio di Salerno 20 anni di musica insieme”, con: Sandro Deidda – sax tenore e soprano, Guglielmo Guglielmi- pianoforte e Aldo Vigorito – contrabbasso. Il 9 agosto arriva un mattatore del teatro italiano, Massimo Venturiello (già premiato con il Premio Peppe Natella), che va in scena con “La creatura del desiderio”. Il 14 agosto per Foglie di Teatro, Carlo Vigorito va in scena con “Doppio binario”. Il 16 agosto si presenta “Tre sfumature di giallo”, con Salvatore Gisonna, Peppe Laurato e Lucia Giso. Il 21 agosto, per Foglie di Teatro, spazio al teatro classico con “Le troiane” di Euripide, per la regia di Andrea Carraro. Il 22 agosto, Salerno Animo del Mediterraneo presenta “Peppe Barra in concerto”. Il 23 agosto Teatronovanta presenta “Voi dite di sì”, adattamento e regia di Raffaele Milite. Il 28 agosto Foglie di Teatro presenta “Una notte con Casanova”, nel tricentenario della nascita di Giacomo Casanova, per la regia di Andrea Carraro. Il 29 agosto Salerno animo del Mediterraneo presenta “Walter Ricci in concerto”. Il 30 agosto Teatronovante presenta “Famiglia micidiale”, con Beatrice Fazi, Enzo Casertano, una novità comica di e con Alessandra Merico e la partecipazione straordinaria di Gianni Ferreri.

IL PREMIO PEPPE NATELLA ALL’ATTRICE ANNA RITA VITOLO

La quarantesima edizione del Teatro dei Barbuti coincide con la decima edizione del Premio “Peppe Natella”, dedicato alla memoria del fondatore della rassegna. Sarà l’attrice salernitana Anna Rita Vitolo, protagonista sulle tavole del palcoscenico e al cinema, ad aprire la rassegna sabato 2 agosto. Il Premio Natella consiste ne “Il longobardo”, scultura ceramica originale realizzata dall’artista Nello Ferrigno. Dopo la cerimonia di consegna del Premio, l’attrice andrà in scena sul palco dei Barbuti con uno spettacolo ispirato al grande poema dell’Odissea: “Porco – Ulisse incontra Circe”.

DANZA SOTTO LE STELLE

Dal 4 al 6 settembre, protagonista torna la danza con la rassegna “Incontri”, diretta artisticamente da Antonella Iannone. Il 4 settembre spazio a Mandala Dance Company con “Trittico olistico”, coreografia di Paola Sorressa. Il 5 settembre sarà la volta di Performener ArtgaragedanceCo. Con “Anima”, coreografia di Emma Cianchi e a seguire del Collettivo HT con “Going through”, per la coreografia di T. Petrone e H. Grella. Il 6 settembre GDO Gruppo Danza Oggi in “Pre-giudizio” coreografia di Ilenja Rossi.

IL SALERNO DAY

Non mancherà la tradizionale appendice settembrina, con il “Salerno Day” che fa memoria dello storico sbarco a Salerno degli Alleati il 9 settembre 1943. Tre gli appuntamenti a cura di Eduardo Scotti. Il 7 settembre “Destinatario sconosciuto” di K.Kressmann Taylor, per la Regia di Andrea Carraro. L’8 settembre “Out of bounds. La guerra a Salerno”, di Corradino Pellecchia, con Gaetano Fasanaro e Marida Niceforo, adattamento scenico di Marcello Andria. Il 9 settembre “Tornerai”, parole e suoni del tempo di guerra (1940-45), a cura di Marcello Andria e Marida Niceforo.

LA NOTTE DEI BARBUTI

Torna la Notte dei Barbuti, una rassegna parallela a cura di Brunella Caputo, regista e attrice. La location ad hoc sarà il suggestivo spazio di Apollonia Hub, con un’appendice autunnale che andrà dal 12 settembre al 3 ottobre 2025. Cinque gli appuntamenti in programma, tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Si comincia il 12 settembre con Società per Attori in “Piccole donne non devono morire”, Ispirato a Piccole Donne e Piccole Donne Crescono di Louisa May Alcott, di e con: Francesca Pica e Maria Scorza. Regia: Francesca Pica e Maria Scorz.

Il 13 settembre “Altre Parole”, testi di Giorgio Gaber. Con: Anna Nisivoccia, che ne cura la regia; Musiche dal vivo di Rocco Vertuccio. Il 26 settembre Machina Srl e Teatro Grimaldello presentano “Messi-cana”, per la regia di Antonio Grimaldi. Il 27 settembre la Compagnia del Giullare presenta “Voci dall’inferno”. Con: Brunella Caputo, che firma la regia e Davide Curzio, Musiche dal vivo: Max Maffia, Movimenti di scena: Virna Prescenzo, Fotografie: Cristina Santonicola. Il 3 ottobre la Compagnia dell’Eclissi presenta “Vita da anziani”, di e con Angela Guerra e Enzo Tota, che firmano entrambi anche la regia.

LE PASSEGGIATE CULTURALI

Tutti i giovedì, con partenza alle ore 20.30, ci saranno le passeggiate-visite guidate nel centro storico, “La Medicina va in scena – alla scoperta della Scuola Medica Salernitana”, a cura dell’associazione culturale Erchemperto.

BONUS DOCENTI E BONUS 18 APP.

Anche quest’anno i biglietti saranno acquistabili con il Bonus Docenti sull’app e direttamente al Botteghino. Stesso discorso con 18 App degli studenti.

