Authentic Amalfi Coast. La testata online del Distretto Turistico Costa d’Amalfi cambia formato grafico e diventa fornitore di contenuti per Italia.it.

Lo spirito che ha guidato il cambiamento è quello di potenziare ancora di più la promozione della Divina come meta turistica, che la testata diretta dalla giornalista Anna Volpicelli porta avanti con uno storytelling originale ed autentico della cultura, della storia, delle tradizioni, dei borghi, degli abitanti del territorio, delle esperienze legate alle peculiarità locali. L’obiettivo, ora, è utilizzare i canali digitali per valorizzare a 360° l’offerta turistico – culturale della Costiera amalfitana puntando l’accento non solo sulle mete più note, ma andando a svelare i segreti delle realtà meno blasonate, attraverso una comunicazione non convenzionale e disruptive. In modo da favorire lo sviluppo turistico dell’area verso una domanda qualificata e sostenibile.

Andrea Ferraioli, presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi, spiega il cammino in corso: “Il cambiamento della veste grafica del sito è solo il primo di una serie di passi mirati a consolidare il ruolo della nostra testata, che è il principale narratore del territorio ai turisti. Non a caso la versione in lingua inglese con i suoi numeri si conferma principale canale di narrazione della destinazione per i mercati esteri, in particolare per il target principale: gli statunitensi.” E poi annuncia la grande novità: “La narrazione diventa da oggi più forte e ancora più internazionale grazie all’accordo che abbiamo stretto con il Ministero del Turismo, in virtù del quale con Authentic Amalfi Coast siamo fornitori di contenuti per il portale www.italia.it, il sito di promozione turistica dell’Italia. Articoli, foto, video realizzati dalla nostra redazione documenteranno la vera Costiera amalfitana, proponendo percorsi ed esperienze nel rispetto delle particolarità del territorio, garantendo proposte autentiche e non trappole per turisti. Attraverso lo storytelling affidabile e autorevole, consolidiamo l’immagine del nostro territorio, per garantirgli appetibilità sui mercati nazionali ed esteri”.

Una scelta, quella della narrazione “autentica” che già per il passato ha premiato. Nel marzo 2021 il Distretto Turistico Costa d’Amalfi è stato premiato per la Miglior Strategia per lo Sviluppo del Turismo Creativo ex aequo all’interno del bando “Best Italian Creative Destination”, nel programma annuale dei Creative Tourism Award, riconoscimenti promossi dal World Creative Tourism Network®, con l’obiettivo di premiare progetti e destinazioni in tutto il mondo, quelle che dimostrano un vero impegno per questo tipo di turismo virtuoso. La giuria internazionale in quella occasione aveva evidenziato l’approccio creativo del Distretto nel convertire il patrimonio di fama mondiale in un’esperienza creativa, che esalta i valori culturali e naturali dei luoghi, permettendo la riattivazione economica e turistica di tutto il territorio. Sottolineando anche la sua capacità di valorizzare con eccellenza il proprio patrimonio culturale, soprattutto immateriale, puntando sulla differenziazione dell’offerta turistica creativa.