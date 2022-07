Amalfi Summer Fest, vacanza dal ritmo irresistibile.

Musica e teatro animano l’estate 2022 di una delle città più belle d’Italia. “Amalfi Summer Fest”, uno degli eventi più atteso della Costiera amalfitana, ospiterà artisti e musicisti di fama internazionale che si esibiranno nei luoghi più iconici e caratteristici dell’antica Repubblica Marinara. Un ampio cartellone di eventi da luglio a settembre, ispirati all’arte e alla bellezza: un crossover che si snoda dalla musica jazz, al teatro, ai concerti sinfonici, ai reading e ai performing act. Kenny Garret, Kelly Joyce, Joe Bastianich & La terza Classe, Papik, Nino Buonocore, e ancora NapoliOpera, le grandi pièce di Eduardo, Massimiliano Gallo saranno solo alcuni degli artisti che si alterneranno sul palco del festival per incantare il pubblico. Piazza Duomo si trasformerà in un elegante salotto musicale per ospitare serate di jazz. A tal proposito imperdibili saranno le date del 15 luglio, con la leggenda del jazz Kenny Garrett Quintet e i due appuntamenti del 22 e del 29 luglio, rispettivamente con il progetto musicale Papik e la Nino Buonocore Band, per l’occasione affiancato da Antonio Fresa al pianoforte, Antonio De Luise al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Il mese di agosto si apre mercoledì 3 alle 21.30 in Piazza Municipio con il concerto di Joe Bastianich & La Terza Classe: il progetto nasce dall’incontro tra il “Restaurant Man” e la formazione napoletana in un mix di rock, blues, soul e folk in pieno stile americano. L’8 agosto sarà la volta di Kelly Joice, mentre il 12 alle ore 19.30 ci sarà il concerto de “L’Accademia Mandolinistica Napoletana” che quest’anno cambia location e si trasferisce nella piazzetta vista mare del borgo Pastena di Amalfi. Tornerà ad emozionare il Concerto al Tramonto con l’Accademia Mandolinistica Napoletana e la consolidata tradizione del Gran Concerto di Ferragosto con S.C.S. International Symphony Orchestra & Soloists.

Non mancherà, infine, il teatro, con Massimiliano Gallo (21 agosto), Anna Rita Vitolo, i grandi cult di un Maestro indiscusso come Eduardo De Filippo (24 agosto), NapoliOpera dall’orchestra di Renzo Arbore (23 agosto), il sociologo Domenico De Masi (5 agosto), l’autrice Enrica Bonaccorti e Totò Cascio (10 agosto).

Un cartellone variegato e trasversale che metterà sotto le luci dei riflettori non lo le architetture del Duomo di Amalfi, ma anche scorci e angoli nascosti di una città ricca di storia e cultura con un panorama mozzafiato sul mare blu della costiera amalfitana.

Inserita nel più ampio cartellone di Amalfi Summer Fest anche la rassegna itinerante Borghi in Festa, con serate musicali che si snoderanno tra i luoghi interni e più belli di Amalfi, con tappa a Tovere il 25 luglio, a Pogerola il 16 agosto, il 6 settembre a Lone e il 28 settembre a Vettica.

