Amalfi Summer Fest 2025, tutti i nomi in cartellone

L’estate di Amalfi si accende con Mario Biondi, Nina Zilli, Roy Paci, i Gemelli di Guidonia e il concerto omaggio a Roberto De Simone. Sono solo alcuni dei grandi artisti protagonisti di “Amalfi Summer Fest 2025”, il programma di eventi 2025 promosso dal Comune di Amalfi guidato dal Sindaco Daniele Milano.

Dalle sonorità soul e della black music, alle atmosfere jazz, passando per i ritmi più tradizionali: una programmazione variegata in cui non mancherà il fascino dei mandolini sotto le stelle o la disco dance al chiaro di luna. Piazza Duomo si trasforma in un sofisticato anfiteatro naturale “en plein air”, con la sua scala monumentale che diventa una scenografia unica al mondo, mentre le luci architetturali illuminano le arcate della Cattedrale, aggiungendo maestosità ad ogni evento, per poi spostarsi attraverso i luoghi più iconici di Amalfi, dall’Antico Arsenale della Repubblica alla rinnovata Piazza Municipio.

«Il 2025 è un anno straordinario per gli eventi nella nostra Città: Ferrari World Premiere, la 70° Regata delle Antiche Repubbliche Marinare e prima ancora il Summit nazionale sulle Destinazioni turistiche da cui è nata la “Carta di Amalfi”. – sottolinea il Sindaco Daniele Milano – “Amalfi Summer Fest” non sarà da meno, con una proposta culturale ed artistica di grande respiro, variegata, per vivere tutti insieme momenti di aggregazione, spensieratezza e allegria».

Punto di riferimento in Costa d’Amalfi, Amalfi Summer Fest è un crossover di generi, tra musica d’autore, contaminazioni funky e soul, rock, black music, latin jazz. Un groove dal forte impatto emozionale, che incrocia la pop music e l’energia della disco dance, per un’estate indimenticabile. “Amalfi in Jazz”, le cover night nella rinnovata Piazza Municipio, fino alle affascinanti celebrazioni del Capodanno Bizantino, che quest’anno festeggia la 25esima edizione, tra rievocazioni storiche, investitura del Magister, spettacoli di fuoco e il concerto della vigilia in Piazza Duomo.

Un tributo alla creatività di grandi musicisti diventati un’icona della storia della musica, ma anche l’energia pura e dirompente della musica suonata dal vivo, da ballare e cantare tutti insieme in piazza

«Piazza Duomo si trasforma in un elegante salotto, con musica d’atmosfera sotto le stelle. Le luci si spengono, il Duomo si illumina e la poesia si spalanca allo sguardo dello spettatore. È una vibrazione evocativa e potente Amalfi Summer Fest – spiega Enza Cobalto, consigliera con delega agli Eventi, curatrice del programma di eventi estivi – La rassegna si caratterizza per la vocazione internazionale. Avremo il jazz, che quest’ anno giunge alla sua decima edizione, in tutte le sue sfumature, dall’interplay e l’improvvisazione jazzistica al pop-jazz, con artisti incredibili, come Nina Zilli che conquisterà il pubblico con il suo fascino: con la sua voce potente e il suo stile unico. Uno spettacolo dal vivo imperdibile, in cui classe, passione e talento si fondono. Ci prepariamo ad accogliere Roy Paci, in una versione più intimista, con una formazione jazz, pronto a sperimentare le mille sfumature della sua tromba. Non mancherà uno degli appuntamenti più identitari con Napoli Mandolin Orchestra. A Ferragosto esplode l’energia di Frankie & Canthina Band, evento cult dell’estate ad Amalfi, che partirà dalla prima serata con lo straordinario live set in vinile per tutti gli appassionati e i cultori del 45 giri. Avremo una novità indiscussa, che celebra la grande arte partenopea con l’omaggio alla musica del maestro Roberto De Simone e i versi di Salvatore Di Giacomo: un’esperienza immersiva da non perdere. E infine le celebrazioni del Capodanno Bizantino con il concerto dello straordinario Mario Biondi».

Il PROGRAMMA. Amalfi Summer Fest si apre con la rassegna “Amalfi in Jazz” sabato 12 luglio 2025 alle ore 22 in Piazza Duomo con Amy Winehouse Band, la band originale dell’artista scomparsa troppo presto, guidata dal suo storico direttore musicale e bassista Dale Davis. Uno spettacolo che mantiene vivo lo spirito, l’eredità e il suono unico di Amy, in una connessione autentica, con la straordinaria voce di Bronte Shandé.

Venerdì 18 luglio 2025 sempre alle ore 22 sul palco Nina Zilli, con la sua voce inconfondibile e la sua anima soul, in uno show che è un viaggio tra sonorità vintage, pop contemporaneo e raffinate influenze internazionali.

Un viaggio sonoro raffinato venerdì 25 Luglio 2025 con Roy Paci: un artista eclettico che, in questa veste più intima ed elegante, esplora le radici del jazz, dello swing e della musica d’autore, con incursioni in territori latini e mediterranei. Dalla sua inseparabile tromba nascono atmosfere calde, sofisticate, a tratti nostalgiche, ma sempre vibranti. Un’occasione speciale per ascoltare uno dei musicisti più versatili della scena italiana in una dimensione più raccolta, ma non meno potente.

Agosto è nel segno dell’allegria pura e della musica che fluisce, irrompe.

Venerdì 1° agosto 2025 alle ore 22 in Piazza Municipio “Jovaband”, il tributo a Jovanotti che fa ballare l’Italia. L’omaggio a uno degli artisti più amati della musica italiana, capace di far ballare, emozionare e riflettere con uno stile unico. Tra sonorità pop, funk, rap e atmosfere estive, lo spettacolo è pensato per far divertire il pubblico di tutte le età, trasformando Amalfi in una grande festa sotto le stelle.

Venerdì 8 agosto 2025 in Piazza Duomo alle ore 21 il suggestivo concerto dedicato alla musica classica napoletana e ai suoi maestri, con l’ensemble Napoli Mandolin Orchestra. Dieci strumenti a plettro con il Maestro Mauro Squillante primo mandolino, e sette elementi d’orchestra diretti da Antonello Cascone, autore degli arrangiamenti e il canto di Valentina Assorto, Marianna Corrado e Lello Giulivo.

La vigilia di Ferragosto, il 14 agosto 2025, è incandescente con Amalfi Dance Floor: dalle ore 21 in Piazza Duomo l’immancabile appuntamento dell’estate amalfitana, un’esperienza musicale unica tra eleganza, ritmo e divertimento. In apertura una selezione di musica in vinile, curata dai Dj Alfonso Liguori e Filippo Di Costanzo e, a seguire, l’energia travolgente di Frankie & Canthina Band, noti per la potente e coinvolgente capacità di unire generi e stili in un live ricco di emozioni.

Il trio che ha conquistato tutta Italia, i Gemelli di Guidonia, sarà protagonista ad Amalfi domenica 22 agosto 2025 alle ore 21.30 in Piazza Municipio con il concerto, spettacolo varietà in un mix esplosivo di musica, teatro e televisione con i loro inconfondibili 33 giri di divertimento.

Si cambia registro martedì 26 agosto 2025 alle ore 21. Nella stupenda cornice dell’Arsenale della Repubblica, Amalfi si prepara a vivere una serata unica, intensa e profondamente evocativa. Il concerto “Di Giacomo in the Mood”, sarà un viaggio sonoro nei grandi classici del grande poeta partenopeo, in un omaggio sentito e coinvolgente, con un ensemble di 14 elementi e voci liriche di altissimo livello, il tutto con la direzione di Raffaello Converso. Il concerto sarà anche l’occasione per ricordare e rendere tributo a Roberto De Simone, musicologo, compositore e maestro del teatro musicale italiano, già insignito del titolo di Magister di Civiltà Amalfitana nell’ambito del Capodanno Bizantino. Il suo genio artistico ha segnato un’epoca, e Amalfi gli dedica un ricordo carico di gratitudine e ispirazione. La serata sarà arricchita da alcuni momenti teatrali che intendono restituire voce e corpo alle storie vere e leggendarie che hanno costruito l’identità della gloriosa repubblica marinara.

Domenica 31 agosto 2025 alle ore 22 special event in Piazza Duomo con lo straordinario concerto di Mario Biondi, in occasione delle celebrazioni del Capodanno Bizantino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...