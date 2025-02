Alpine A110 R Ultime: la sportiva definitiva

(Adnkronos) – La Alpine A110 R Ultime è l’espressione più estrema della gamma A110, progettata per ridefinire il concetto di sportività senza compromessi. Una limited edition che rappresenta il risultato di un lavoro di precisione assoluta, condotto con la stessa meticolosità di un team da corsa. L'obiettivo di Alpine con la A110 R Ultime è stato chiaro fin dall'inizio: spingere al massimo l'efficienza aerodinamica, la leggerezza e la potenza. Il motore, un quattro cilindri turbo da 345 CV (254 kW), è stato ottimizzato con pistoni forgiati, nuove bielle e un turbocompressore riprogettato.

La trasmissione DCT6 a doppia frizione è stata calibrata per garantire cambi marcia fulminei, mentre la coppia di 420 Nm già disponibile a 3.200 giri/min offre un’accelerazione bruciante e una ripresa sempre pronta. Ogni elemento della A110 R Ultime è stato sviluppato con un solo scopo: ottenere la massima efficienza aerodinamica e ridurre il peso. Il telaio, realizzato interamente in alluminio, mantiene la leggerezza iconica della gamma A110, con un rapporto peso/potenza di 3,2 kg/CV.

Le sospensioni sono state completamente riprogettate, con nuovi ammortizzatori

Ohlins TTX regolabili su più parametri, mentre i cerchi da 18 pollici anteriori e 19 pollici posteriori assicurano un grip ottimale, grazie anche ai pneumatici Michelin PS CUP 2, progettati su misura per questa versione estrema. Sul fronte aerodinamico, il lavoro svolto ha portato a un incremento della deportanza di 160 kg rispetto alla A110 R, grazie a soluzioni avanzate come: • splitter anteriore

con labbro flessibile per ottimizzare il flusso d’aria • prese d’aria sul cofano che migliorano il raffreddamento e la stabilità • alettone posteriore biplano regolabile.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

