All’Unisa con Campania Felix per il recupero dei Beni Confiscati.

Al via il 28 aprile 2023 i lavori di “Campania Felix: Beni Confiscati/Beni Ritrovati”, iniziativa vincitrice del bando Unisa per le attività culturali e sociali promossa da R.U.N. Salerno – Rete Universitaria Nazionale, Libera Vallo di Diano “Natale De Grazia” e Macass APS. Tra gli ospiti il giornalista Nello Trocchia.

La terza edizione di Campania Felix è considerata l’evento più dinamico degli ultimi anni in materia di recupero dei Beni Confiscati. Nata dall’incontro tra R.U.N. Salerno – Rete Universitaria Nazionale, Libera Vallo di Diano “Natale De Grazia” e Macass APS, in collaborazione con l’OCPG Unisa, Sodalis e il PoliCom – Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, l’iniziativa intende promuovere tra studentesse, studenti, associazioni, enti e realtà, attive in particolare nella provincia di Salerno, le buone pratiche e i percorsi di recupero degli spazi sottratti alla criminalità organizzata. Nelle parole di Giovanni Salvatore (R.U.N. Salerno) lo spirito che ha guidato la costruzione della giornata: «R.U.N. Salerno promuove “Campania Felix” con l’idea di creare valore e interesse verso tematiche rilevanti. Con questo evento toccheremo con mano le problematiche relative ai beni confiscati e per l’Ateneo, per gli enti coinvolti e per i partecipanti sarà un modo per entrare in contatto con chi da vicino si impegna nelle politiche sociali e giovanili».

Con la legge 109 del 1996, la società civile divenne protagonista della lotta alle mafie riappropriandosi degli spazi confiscati per trasformarli in risorse pubbliche in grado di innescare processi di sviluppo locale. A distanza di anni, tuttavia, le procedure burocratiche vengono considerate lente e farraginose, scoraggiando associazioni ed enti. Ecco allora la necessità di eventi come Campania Felix in grado di offrire una prospettiva educativa al fine di trasmettere la giusta motivazione per riscoprire spazi sopiti e attivare pratiche di cittadinanza inclusiva e partecipativa. «Siamo soddisfatti dell’iniziativa, nata dalla necessità condivisa di conoscere più da vicino un’opportunità di cittadinanza attiva e cultura alla legalità. Abbiamo ritenuto necessario includere il momento del workshop, in modo da trasmettere quanti più strumenti e prospettive sul processo di progettazione sociale di un bene confiscato» – dichiara Francesco Maria Parente (Macass APS).

Attraverso un’intera giornata di condivisione di competenze e buone pratiche si proverà a stimolare il dialogo con Enti e Istituzioni con lo scopo di proporre soluzioni concrete che supportino la lotta alle mafie e la promozione della legalità e della coesione territoriale anche grazie al riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati. Così come afferma Michele Calicchio (Libera Vallo di Diano): «Libera non gestisce direttamente i beni confiscati alla criminalità organizzata, ma promuove interventi formativi e di progettazione partecipata utili a renderli risorse. Per raggiungere questo importante obiettivo abbiamo dato vita a una rete per moltiplicare le occasioni di interazione e “Campania Felix” si muove perfettamente su questa linea direttrice».

Saranno presenti:

Riccardo Christian Falcone , Settore Beni Confiscati Libera

, Settore Beni Confiscati Libera ssa Rossella Marra , Referente per il Bene Confiscato “Fondo Agricolo Nicola Nappo”

, Referente per il Bene Confiscato “Fondo Agricolo Nicola Nappo” Massimo Rocco , Presidente Bene Confiscato “Coop. Soc. Le Terre di Don Peppe Diana – Libera Terra”

, Presidente Bene Confiscato “Coop. Soc. Le Terre di Don Peppe Diana – Libera Terra” Valerio Gianpaola , Referente per il Bene Confiscato “Caffè 21 Marzo”

, Referente per il Bene Confiscato “Caffè 21 Marzo” ssa Stefania Leone , Responsabile “Osservatorio Giovani – PoliCom Unisa”

, Responsabile “Osservatorio Giovani – PoliCom Unisa” Pasquale Asseni , Viceresponsabile “Banca Etica Napoli”

, Viceresponsabile “Banca Etica Napoli” Marco Solazzi , Responsabile Assistenza tecnica al PON Legalità “Intellera Consulting”

, Responsabile Assistenza tecnica al PON Legalità “Intellera Consulting” Nello Trocchia, giornalista d’inchiesta “Domani”

A seguire il programma delle attività, che si svolgeranno nell’Aula Pecoraro dell’Università degli Studi di Salerno. Durante l’evento ci sarà la possibilità di fare domande agli ospiti.

Info & registrazioni al link: https://forms.gle/tCdPUcXespqQxX498

Programma

09.00 – 09.30 / ACCOGLIENZA in Aula Pecoraro

– Accoglienza dei partecipanti e distribuzione dei materiali

09.30 / SALUTI

– Saluti Istituzionali

– Presentazione delle 3 realtà promotrici

10.30 / INTERVENTI

– Interventi

– Presentazione del programma e dei referenti dei workshop, con rispettiva

suddivisione nei gruppi di lavoro

13.00 / PAUSA

– Pausa pranzo

14.30 / WORKSHOP

– Laboratorio di co-progettazione sociale per la gestione di un bene confiscato

17.30 / PRESENTAZIONI FINALI

– Presentazioni dei lavori di gruppo

– Saluti finali