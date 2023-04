Il Piccolo Principe, 3 spettacoli domenica 23 al Teatro La Ribalta.

“Ecco il mio segreto. E’ molto semplice: non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. Dato allo stampe per la prima volta nel 1943, Il Piccolo Principe, capolavoro dell’autore francese e aviatore Antoine de Saint-Exupéry, è uno dei romanzi più letti e tradotti al mondo. In occasione degli 80 anni dalla sua prima pubblicazione, la rassegna Piccole Emozioni propone un innovativo adattamento della compagnia Idea Live.

Tre appuntamenti in una sola domenica. Il 23 aprile vi aspettiamo in via S. Calenda, 98 alle 11.00 – 17.00 – 19.00.

Pur essendo un’opera scritta per bambini, il Piccolo Principe arriva a toccare il cuore di tutti, a qualunque età lo si scopra. È il racconto fantastico dell’incontro tra un aviatore caduto con il suo aereo nel deserto ed uno strano ragazzino caduto dalle stelle. Una storia che apre il cuore di grandi e bambini.

In questa nuova versione del celeberrimo racconto, ecco che il Piccolo Principe viene interpretato da una donna, Francesca Cercola, coreografata nei suoi movimenti scenici dalla M° Michela Chirico. Ai due attori, Antonio Coppola ed Alessandro Tedesco (quest’ultimo anche regista dello spettacolo), il compito di interpretare tutti gli altri personaggi che il Piccolo Principe incontrerà nel suo percorso.

In un viaggio onirico tra mondi colorati dai costumi e le scenografie di Massimiliano Costabile e dai giochi di luce di Luigi Vernieri, gli spettatori – grandi e piccini! – saranno guidati dalla voce narrante di Roberto Coppola.

Info e prenotazioni: 0899958245 – 3292167636

Costo del biglietto: 7€

Orario spettacoli: 11.00 – 17.00 – 19.00