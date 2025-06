Al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno il “President Day” dell’avvocato Raffaele Brescia Morra presidente del “Rotary Club Salerno Picentia.

È stato un anno magico e fantastico, un anno da raccontare, nel corso del quale il nostro Club ha lasciato una piccola traccia nel Rotary Distrettuale e nel tessuto sociale della nostra città “. Ad affermarlo è stato l’avvocato Raffaele Brescia Morra, Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”, che, in occasione del “President Day”, tenutosi presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, attraverso un video, con in sottofondo la musica suggestiva del film “Momenti di gloria”, ha raccontato i momenti più emozionati dell’anno rotariano appena conclusosi. Brescia Morra ha ricordato i tanti incontri organizzati, come quello con la dottoressa Margherita Cassano, prima Presidente donna della Suprema Corte di Cassazione, che tenne una interessante relazione sul tema “ Giustizia, tra luci ed ombre”, nello storico “Salone dei Marmi” di Palazzo di Città di Salerno: “Incontro organizzato dal “Rotary Club Salerno Picentia” in Interclub con i Club Rotary salernitani: “Rotary Club Salerno” (Presidente Bonaventura D’Alessio), “Rotary Club Salerno Est” (Presidente Edoardo Ventura) e “Rotary Club Salerno Duomo” (Presidente Eduardo Grimaldi) al quale parteciparono l’Assessore Claudio Tringali; il Presidente della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, Lorenzo Orilia e il Presidente della Terza Sezione Civile , Franco De Stefano”. Ricordato dal presidente del Club anche l’interessante incontro con l’Onorevole Clemente Mastella:” Un politico di razza, attuale Sindaco del Comune di Benevento, che raccontò i cambiamenti della politica italiana degli ultimi cinquant’anni durante la conviviale a lui dedicata organizzata all’Hotel Mediterranea di Salerno dal “Rotary Club Salerno Picentia” in interclub con i Club Rotary: Battipaglia, Eboli e Nocera Inferiore Apudmontem, presieduti da Orlando Caprino Caprino, Vincenzo Panico ed Ersilio Trapanese”. Il presidente Brescia Morra ha ricordato anche l’incontro con il professore Salernitano Matteo Lorito, dal 2020 Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli, in occasione della conviviale rotariana organizzata al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno” dal “Rotary Club Salerno Picentia”, in interclub con i Club Rotary di Battipaglia ed Eboli, per parlare degli 800 anni di storia dell’Università Federico II di Napoli che è la più grande Università del Meridione, la seconda in Italia, una delle più importanti e antiche d’Italia. Brescia Morra ha anche ricordato che:” Il Magnifico Rettore Matteo Lorito nel 2023, nell’anno di presidenza di Rocco Di Riso, fu nominato Socio Onorario del “Rotary Club Salerno Picentia”. Coinvolgente l’incontro con l’avvocato Pina Amarelli Vengano, presidente dell’antica “Amarelli Fabbrica di Liquirizia” attiva dal 1731 a Rossano (CS) in Calabria, organizzato al “Circolo Canottieri” di Salerno, dal “Rotary Club Salerno Picentia” in interclub con i sodalizi innerini salernitani: “Inner Wheel Salerno Carf”, presieduto dalla dottoressa Daniela Vessa Pezzuto, e “Inner Wheel Salerno Est”, presieduto dalla dottoressa Ornella Orlando”. “La nota imprenditrice napoletana, cittadina onoraria di Rossano, docente universitario, avvocato e giornalista pubblicista, raccontò la storia dell’azienda che già intorno al 1500 commercializzava i rami di liquirizia, e trattò con competenza il tema “L’imprenditoria al femminile quando il successo è donna”. Brescia Morra ha ricordato con particolare emozione l’incontro con il giornalista della RAI Francesco Giorgino, tenutosi presso la storica Aula Magna del “Liceo Classico Torquato Tasso” di Salerno, diretto dalla Dirigente Scolastica Ida Lenza, che oltre a spiegare come impatta l’innovazione tecnologica, specie l’intelligenza artificiale, sul mondo del giornalismo, ha ricordato di essere stato Rappresentante Distrettuale del “Distretto Rotaract 2110” nello stesso periodo in cui Brescia Morra ricopriva l’incarico di presidente del “Rotaract Club Salerno”. Di indubbio interesse l’incontro con il professor Giangennaro Coppola, già Ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università di Salerno, organizzato presso l’Hotel Mediterranea di Salerno dal “Rotary Club Salerno Picentia” in Interclub con il “Rotary Club Battipaglia”, presieduto dall’architetto Orlando Caprino Caprino, e con il “Rotary Club Eboli”, Presieduto dal dottor Vincenzo Panico, durante il quale il professore ha spiegato che circa il 3% della popolazione scolastica italiana presenta disturbi del neurosviluppo riguardanti la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Delle opportunità che offrono i farmaci si è parlato in occasione dell’incontro con la professoressa salernitana Raffaella Sorrentino, Farmacologa, Professore Ordinario di Farmacologia e Tossicologia presso l’Università Federico II di Napoli, tenutosi al “Circolo Canottieri Irno” in interclub con il “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto dal dottor Eduardo Grimaldi. A spiegare gli effetti della “Green Tribology”: la scienza definita dell’attrito, che studia le interazioni fra superfici a contatto in moto relativo , fu il professore rotariano Alessandro Ruggiero, Ordinario di Tribologia e di Meccanica Applicata alle Macchine, presso il Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Salerno, nell’incontro a lui dedicato organizzato presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Rotary Club Salerno Picentia” in interclub con il “Rotary Club Nocera Inferiore Sarno”, presieduto dal dottor Antonio Amato, e con il “Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem”, presieduto dal dottor Ersilio Trapanese. Di grande interesse anche l’incontro con il Maestro Antonio Marzullo, Segretario Artistico del “Teatro Municipale Giuseppe Verdi” di Salerno che raccontò la storia del Teatro Verdi e illustrò la programmazione artistica e culturale di alto livello che offre il Verdi. Il presidente Brescia Morra ha ricordato la serata dedicata all’incontro con il Governatore Antonio Brando e quella con il nuovo Governatore del “Distretto Rotary 2101”, l’architetto Angelo Di Renzo che ha ricordato che fanno parte del Distretto 2750 soci di 77 Club Rotary presenti nelle cinque province della Campania e annunciato il motto del nuovo Presidente Internazionale del Rotary, il dottore siciliano Francesco Arezzo di Trifiletti: “Uniti per fare del bene”. Brescia Morra ha ricordato anche gli incontri con il Direttore del “Il Mattino” di Napoli, Roberto Napoletano; quello con la nipote di Totò, Elena Anticoli de Curtis, quello con Fabrizio Marano, Guida Nazionale Scout Agesci, quello con l’Assistente del Governatore Giuseppe Ascione, che ricordò i principi e i valori del Rotary, e quello con il giornalista Alfonso Sarno che raccontò i riti del Carnevale. Brescia Morra ha ricordato la donazione, grazie al Past President del Club Giuseppe Pizzuti, di apparecchiature mediche al Reparto di Ematologia dell’Ospedale di Polla; la cospicua vendita delle penne del Rotary, curata dalla Segretaria del Club Paola Barbarito, per raccogliere fondi a favore del progetto “End Polio Now”. Brescia Morra ha ricordato il Progetto Distrettuale “Valorizziamo i luoghi della Scuola Medica Salernitana” che ha visto gli studenti del Liceo Artistico “Sabatini – Menna”, diretto dalla Dirigente Scolastica Renata Florimonte, realizzare cinque bellissimi busti di ceramica smaltata, con inserti in oro, raffiguranti i fondatori e i Magister della “Scuola Medica Salernitana” e il tondo con l’immagine in bassorilievo di Matteo Silvatico, che saranno posizionati nei luoghi simbolo dell’antica Schola Medica. Brescia Morra ha ricordato anche il “Premio Carmine Sica”, dedicato al professore di Matematica Applicata alla Finanza e alle Assicurazioni, nelle Università: “Federico II” e “Parthenope” di Napoli e di Salerno; socio fondatore e primo Presidente del “Rotary Club Salerno Picentia” che quest’anno è stato vinto dal ventisettenne dottore casertano Giovanni Pio Cirillo, di Orta di Atella, laureatosi nell’anno accademico 2023- 2024 in “Applicazioni di Macro Economia e Finanza” del Corso di Laurea in “Scienze economiche finanziarie e internazionali” presso l’Università Parthenope di Napoli, con il voto di 110 e lode che ha ricevuto dal presidente Brescia Morra la pergamena e una borsa di studio grazie alla quale continuerà la sua ricerca. Con il presidente del “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, il dottor Giovanni Ricco, Brescia Morra ha ricordato il progetto “La Barca Magica”, grazie al quale i Club Rotary salernitani hanno donato al “Circolo Canottieri Irno” un gommone di circa sei metri, con carena narwal, che può affrontare il mare anche in condizioni estreme, che sarà utilizzato come supporto per gli allenamenti di canoa, canottaggio, vela; per gli atleti Special Olympics, per i progetti “Sport e Salute “, “Trotula” e “Sport e Terapia” e adibito al soccorso in mare, a supporto delle imbarcazioni sulle quali gareggiano gli atleti dello storico sodalizio sportivo salernitano:” All’iniziativa, che rientrava nell’ambito del Progetto Diversità Equità e Inclusione (D.E.I.), hanno partecipato i Club Rotary salernitani: “Rotary Club Salerno Picentia”, Club capofila, “Rotary Club Salerno”, presieduto da Rino D’Alessio; “Rotary Club Salerno Est”, presieduto da Edoardo Ventura e “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto da Eduardo Grimaldi”. Il Presidente del “Circolo Canottieri Irno”, Giovanni Ricco, ha ricordato che da anni si è instaurato un rapporto di amicizia e collaborazione tra il “Circolo Canottieri Irno” e i Club Rotary salernitani:” e annunciato che Raffaele Brescia Morra è stato nominato Segretario del “Circolo Canottieri Irno”:” Tra qualche giorno, pur continuando a ricoprire il ruolo di Assistente del nuovo Governatore, avrà più tempo da dedicare al nostro Circolo”. Il Presidente Brescia Morra ha anche ricordato l’emozionante serata natalizia della “Festa degli Auguri”, organizzata presso il “Circolo Canottieri Irno di Salerno, durante la quale Don Luca De Rosa, Delegato Diocesano per il Giubileo 2025 ricordò il tema scelto da Papa Francesco per il Giubileo 2025:” Pellegrini di Speranza”. Ad impreziosire quella serata furono la talentuosa e virtuosistica violinista salernitana, Mariella Pizzuti e il Maestro pasticciere di Solofra Lello Romano, che con il suo panettone “Pantheon”, nel 2018, nell’ambito del Panettone Day, è stato proclamato da una giuria di esperti miglior panettone tradizionale 2018. Brescia Morra ha concluso la sua presentazione degli eventi organizzati dal Club, ricordando il progetto dedicato alla divulgazione del numero nazionale Anti Violenza e Stalking 1522 al quale hanno aderito tutti i Club della famiglia rotariana salernitana e che consiste nel donare 50 magliette sulle quali è stato stampato il numero nazionale 1522, antiviolenza e stalking, attivo gratuitamente 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, sia da rete fissa che mobile, che garantisce l’anonimato di chi chiama, che , dopo essere state incorniciate, saranno donate dai Club Rotary alle scuole salernitane e ai Centri Anti Violenza salernitani dove saranno esposte per sensibilizzare, soprattutto i giovani, sull’esistenza del problema della violenza. Il Presidente Brescia Morra, che ha ricordato il suo motto dell’anno: “Amici nel Rotary al servizio della comunità”, ha ringraziato il Past Governor Marcello Fasano, Presidente della Commissione Effettivo del Distretto, e tutti i componenti del suo Consiglio Direttivo: Past President Vincenzo Capuano; Presidente Incoming Lucio Bojano; Vicepresidente Antonello Sada; Segretario Paola Barbarito; Segretario Esecutivo Virginia Corvino; Tesoriere Rosario Landi; Prefetto Rocco Di Riso; Consigliere Delegato alla Formazione Walter Iannizzaro; Consigliere Delegato alla Comunicazione Roberto Napoli; Consigliere Delegato per l’Effettivo Carlo Sica; Consigliere Delegato alla “Rotary Foundation” e ai progetti distrettuali Antonio Vicidomini. Consiglieri: Giuseppe Pizzuti, Antonio Vassallo, Giulia Tramontano. Ringraziamenti anche per il dottor Giuseppe Ascione, Assistente del Governatore Antonio Brando, per la Formatrice Distrettuale Laura Giordano, per il Segretario Distrettuale Francesco Amato, per il il Consigliere del “Distretto Rotary 2101” Vincenzo Capuano e per il Delegato Rotaract- Interact Vincenzo Cestaro. Aniello Palumbo

