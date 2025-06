Torna Un Mare di Solidarietà a cura di Ail Salerno

Sabato 28 giugno 2025, presso la Stazione Marittima di Salerno – Molo Manfredi, si terrà la sedicesima edizione dell’iniziativa “Un Mare di Solidarietà”, promossa da AIL Salerno – Sezione “Marco Tulimieri”, in collaborazione con le associazioni DivertiVento, Ipotenusa Marina, A.S.D. Marina e con il prezioso contributo di tutti i circoli nautici salernitani.

L’evento, che rientra nel nuovo format nazionale Itaca Day promosso da AIL, rappresenta la naturale prosecuzione del progetto “Sognando Itaca” ed è interamente dedicato alla vela-terapia: uno strumento innovativo di riabilitazione psicologica, inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita per pazienti affetti da patologie onco-ematologiche.

“Un Mare di Solidarietà” coinvolge ogni anno oltre 100 partecipanti, tra pazienti, medici, familiari, volontari e caregiver, offrendo loro una giornata all’insegna della condivisione, dell’ascolto e del contatto con il mare a bordo di più di 20 imbarcazioni a vela. L’iniziativa rappresenta anche la tappa conclusiva del percorso “Veliamoci Bene”, tenutosi nei mesi di marzo e aprile, che ha previsto incontri formativi e uscite in barca nell’ambito del progetto “MovimentAIL”, volto a promuovere l’attività fisica nei percorsi terapeutici.

La giornata si aprirà con momenti di accoglienza e attività riabilitative per poi proseguire con la conferenza stampa e con la tradizionale veleggiata solidale nelle acque antistanti la città di Salerno.

Nel dettaglio il programma prevede:

Ore 08.30 – Registrazione e accoglienza dei partecipanti

Ore 09.15 – Yoga d’Amare – Attività riabilitativa complementare per i pazienti

Ore 09.30 – Briefing con gli armatori

Ore 10.00 – Conferenza stampa, saluto delle Autorità e consegna del Premio “Mimmo Avagliano”

Ore 10.45 – Imbarco dei partecipanti

Ore 11.00 – Veleggiata nelle acque antistanti la città di Salerno

Ore 13.45 – Buffet conclusivo

Nel corso della mattinata sarà condiviso un contributo video dell’On. Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, che ha voluto inviare un messaggio di sostegno all’iniziativa, in linea con l’impegno istituzionale a favore delle terapie complementari nei percorsi di cura.

In particolare, presenzieranno alla conferenza il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata, il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, il Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Sirio Faé, e il Comandante della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno, Alessandro Chierighini.

Nel momento dedicato ai saluti istituzionali sarà consegnato il Premio “Mimmo Avagliano”, giunto alla sua quarta edizione, intitolato alla memoria di Mimmo Avagliano, che si è contraddistinto per lunghi anni nel panorama delle iniziative solidali legate al mondo della vela a Salerno, occupandosi, in particolare, dell’organizzazione delle prime dieci edizioni di “Un Mare di Solidarietà”. Il premio riconosce l’impegno concreto di chi si distingue nel promuovere i valori dell’inclusione e delle pari opportunità, con spirito di autentica solidarietà, continuando idealmente l’opera e la dedizione di Mimmo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...