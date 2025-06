All’Hotel Commercio di Battipaglia il “President Day” dell’architetto Orlando Caprino Caprino, Presidente del “Rotary Club Battipaglia”.

“È stato un anno glorioso! Abbiamo lasciato un’impronta rotariana nella nostra comunità”. A ricordare il motto da lui scelto all’atto della ufficializzazione della sua nomina a Presidente del “Rotary Club Battipaglia” è stato l’architetto Orlando Caprino Caprino che ha celebrato il suo “President Day” all’Hotel Commercio di Battipaglia durante il quale ha ricordato i momenti più emozionanti e i progetti realizzati durante l’anno rotariano. ” Con la Senatrice Francesca Scopelliti abbiamo trattato il caso Enzo Tortora, legato all’ingiusta condanna e incarcerazione del celebre conduttore televisivo, accusato di reati di camorra e traffico di stupefacenti sulla base di testimonianze poi rivelatesi false. La Senatrice Francesca Scopelliti, che era la compagna di Enzo Tortora, ci ha parlato degli errori giudiziari e presentato il suo libro “Enzo Tortora Lettere a Francesca”. Nella stessa serata, in collegamento online, è intervenuto Beniamino Zuncheddu, detenuto ingiustamente per 33 anni e poi riconosciuto innocente. Abbiamo organizzato a marzo la terza edizione della Cena di Solidarietà “Le Buone Stelle”, presso l’Istituto “’IIS Ferrari “di Battipaglia, un evento che coniuga l’alta gastronomia e la solidarietà, grazie al coinvolgimento di 3 chef stellati e 3 maestri dell’arte bianca, affiancati dagli allievi e dai professori del settore alberghiero dell’Istituto Ferrari diretto dal Dirigente Scolastico Luca Mattiocco, socio del nostro Club. Il menù della cena di beneficenza presso la sala ristorante dell’Istituto è stato curato dallo chef Christian Torsiello di “’Osteria Arbustico” di Capaccio Paestum, dallo chef Michele De Blasio del “Volta del Fuenti” di Vietri sul Mare e dallo chef Lorenzo Montoro de “Il Flauto di Pan” di Villa Cimbrone a Ravello, tre strutture premiate con l’ambito riconoscimento della Stella Michelin 2025. Al loro fianco, Cristian Santomauro con la sua arte dell’antica “Ammaccata” cilentana, lo chef dei grani Helga Liberto con i suoi lievitati e il maestro Massimiliano Resta con le sue creazioni di pasticceria. A impreziosire la serata, è stata la straordinaria presenza dello chef Alfonso Iaccarino, celebre protagonista della cucina italiana con il suo “Don Alfonso 1890” di Sant’Agata sui Due Golfi a Massa Lubrense. La copiosa somma raccolta, grazie agli sponsor e alla partecipazione di oltre cento persone alla cena, che vedeva la collaborazione come media partner della testata online “Luciano Pignataro Wineblog, è stata interamente destinata all’acquisto di attrezzature per le sette comunità parrocchiali della Forania di Battipaglia, nonché per la “Cooperativa Voloalto” che ha lo scopo di favorire l’integrazione sociale e lavorativa dei ragazzi con disagio mentale. Abbiamo iniziato il progetto “Foresta Blu”, finanziato in parte dalla Rotary Foundation, che ha lo scopo di sensibilizzare sull’importanza di ripristinare e proteggere alcuni tratti di praterie di “Posidonia oceanica” importantissima preservatrice della qualità dei nostri mari. A questo progetto per il quale abbiamo anche assegnato due borse di studio, si è agganciato un altro progetto ossia quello a cui hanno partecipato i giovani del 41° “Forum della Fascia Costiera” che ha visto premiata l’alunna Federica Nigro dell’Istituto Ancel Keys di Castelnuovo Cilento”.Il presidente Caprino Caprino ha anche ricordato l’evento tenutosi presso la sede del Comune di Battipaglia dove oltre cento persone delle fasce deboli, scelte dai servizi sociali, fruirono di visite specialistiche gratuite, approfondite e complete, anche strumentali, eseguite da nove medici dei Club Rotary e dei Club Lions: Antonio Lopizzo, Cardiologo; Agostino Lopizzo, Cardiologo; Maria Antonietta Liberto, Oculista; Flavio Gallo, Oculista Pediatrico; Ivana Mazza, Dermatologa; Antonio De Luna, Epatologo; Maria Antonietta Netri, Neurologa; Vincenzo Busillo, Neurologo; Anna Tortora, endocrinologa. L’iniziativa fu organizzata dal “Distretto Rotary 2101”, presieduto dal Governatore Antonio Brando, e dal “Distretto Lions 108YA”, presieduto dal Governatore Tommaso Di Napoli, con il patrocinio del Comune di Battipaglia, nella persona della Sindaca Cecilia Francese, e grazie alla collaborazione fattiva dei due club di service Rotary e Lions del territorio di Battipaglia: il “Rotary Club Battipaglia”, presieduto dall’architetto Orlando Caprino Caprino e il “Lions Club Eboli Battipaglia Host” presieduto dalla già Dirigente Scolastica Silvana Rocco. Prima dell’inizio delle visite si tenne un convegno intitolato “Dalla salute della cultura alla cultura della salute” al quale parteciparono il dottor Vincenzo Capuano, Cardiologo, Responsabile Distrettuale del Rotary per la Salute; il dottor Vincenzo Busillo, Neurologo, socio del Rotary Club di Battipaglia; il dottore Antonio Maria Pagano. Psichiatra, Presidente della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria. Il Presidente Caprino Caprino ha ricordato anche la giornata di prevenzione organizzata presso la Parrocchia di San Gregorio VII di Battipaglia, affidata a Don Michele Olivieri, con la Sezione FIDAPA di Battipaglia, presieduta da Raffaelina De Simone, e con l’associazione “La Perla”, guidata da Luigi De Vivo, durante la quale furono effettuati degli screening gratuiti di senologia, endocrinologia e diabetologia. “Abbiamo anche consegnato uova di Pasqua al Reparto Pediatrico dell’Ospedale di Battipaglia e alla casa famiglia dell’associazione “Una Casa per la Vita” di Battipaglia presieduta da Lorenza Lupaldi”. Il presidente ha ricordato anche la giornata in cui sono stati celebrati i 120 di Rotary apponendo una targa, su cui è stata scritta la frase ” Rotary è …Servire al di sopra di ogni interesse personale”, sulla base in marmo e granito su cui è fissato il busto bronzeo del fondatore del Rotary, l’avvocato Paul Harris, realizzato nel 2005 dallo scultore battipagliese Vincenzo Carucci e installato dal “Rotary Club di Battipaglia” nella Villa Comunale Ezio Maria Longo”, in occasione delle celebrazioni del centenario della fondazione del Rotary, nell’anno di presidenza del “Rotary Club di Battipaglia” del socio Vittorio Rubino. Il Presidente Caprino Caprino ha anche ricordato l’incontro sul tema “Educare alla finanza etica per avviare processi di adozione sociale della vulnerabilità finanziaria “ che rientrava nell’ambito del progetto “Global Money Week” organizzato da “Finetica Ets”, in collaborazione con il “Distretto Rotary 2101” e con la “Conferenza Episcopale Campana”, tenutosi a Salerno nel Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino al quale ha partecipato in interclub con il “Rotary Club Battipaglia”, il “Rotary Club Vallo della Lucania” presieduto da Santina De Vita. “All’incontro hanno parteciparono molti dei 600 studenti dell’Istituto Besta Gloriosi di Battipaglia diretto dalla Dirigente Scolastica Carmen Miranda, e del Liceo Parmenide di Vallo della Lucania, diretto dal Dirigente Scolastico Francesco Massanova, coinvolti nel progetto che prevedeva un percorso formativo finalizzato a un utilizzo consapevole del denaro e monete elettroniche ed a stare in guardia dalle proposte finanziarie veicolate da Internet. All’incontro, moderato dal giornalista Antonio Manzo, intervennero il dottor Alfonso Truono, Presidente della Commissione Etica e Finanza del “Distretto Rotary 2101” con la professoressa Alessandra Del Masto, socia del nostro Club”. Il Presidente ha ricordato anche gli incontri con il Governatore Antonio Brando e con il nuovo Governatore Angelo Di Rienzo, ospite del “Rotary Club Picentia” presieduto da Raffaele Brescia Morra; gli incontri con il Past Governor e Presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation nel triennio 2024-2027, nonché Socio Onorario del “Rotary Club Battipaglia”, Giancarlo Spezie; con il Past Governor e District Trainer Costantino Astarita, e le tante attività di formazione con: Carmen Battipaglia, Facilitatrice Distrettuale; Carla Sabatella, Assistente del Governatore Antonio Brando; Carla Aramo, Presidente della Commissione Distrettuale Nuove Generazioni; Claudio Polese, Responsabile della commissione distrettuale RYE. Ricordate anche le tante attività realizzate con la collaborazione fattiva dei Club Rotaract e Interact di Battipaglia presieduti rispettivamente da Miriana Di Feo e Alfredo D’Aiutolo. Il Presidente Caprino Caprino ha anche ricordato la partecipazione dei soci alla “Neapolis Marathon”, a Napoli, e i tanti i viaggi effettuati insieme ai soci del Club in varie località italiane: a Rocca San Felice in occasione della Festa Medievale in agosto; a Torino, a Viterbo, a Roma, a Pompei. Tanti gli interclub con i Club Rotary del territorio salernitano soprattutto con il “Rotary Club Salerno Picentia “presieduto dall’avvocato Raffaele Brescia Morra. Orlando Caprino Caprino ha ringraziato tutti i componenti del suo Consiglio Direttivo: Presidente Eletto Luigi Bisaccia, Vice Presidente Emiddio Carbone; Vice Presidente Teresa Caggiano; Segretario Vincenzo Cestaro; Tesoriere Roberto Lo Conte; Prefetto Francesca Ciancimino. Consiglieri: Alessandra Del Masto, Sonia Caputo, Maria Antonietta Liberto, Alfonso Fedele Giarletta. Presidente Commissione Effettivo Alberto Leone; Presidente Commissione Formazione Teresa Caggiano; Presidente Commissione Amministrazione Alfonso Truono. Delegato Premio Magna Grecia Vincenzo Cestaro. La Consulta dei Past, convocati in maniera permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo, costituita da: Antonia Lanzetta, Giovanni Guerriero, Donato Biasucci, Vittorio Rubino, Giovanni D’Elia, Mario Festi, Vincenzo Busillo, Antonio De Luna, Giovanni Caporaso. Il presidente del Club di Battipaglia ha ricordato che il Rotary è presente sul territorio di Battipaglia da 51 anni:” Dal 1974 quando il “Rotary Club Salerno” ci ha gemmati. Il primo presidente è stato Mario D’Elia” e consegnato le “Paul Harris”, il più ambito riconoscimento del Rotary ai soci: Vincenzo Cestaro, Segretario del Club, che ha ricoperto l’importante incarico di Presidente della Commissione Distrettuale Interact, dando lustro al Club, anche per aver dato vita a sei nuovi Club Interact all’interno del “Distretto Rotary 2101”. Paul Harris al socio Roberto Lo Conte per aver messo al servizio del Club la propria competenza e per aver contribuito, con grande capacità, alla nascita di un nuovo Club Rotary sul territorio, quello di Bellizzi – Montecorvino Rovella, presieduto dal dottor Pietro Conti, che ci ha consentito di aggiungere una terza stella al nostro labaro”. Paul Harris a Simona Andolfi per aver contribuito alla nascita, a gennaio, dell’Interact Club di Battipaglia presieduto da Alfredo D’Aiutolo. Paul Harris al Prefetto del Club Francesca Ciancimino anche per aver ricoperto la carica di presidente della Commissione Progetti occupandosi in modo specifico del progetto distrettuale “Foresta Blu”. Durante la serata sono stati presentati dal Past President Vittorio Rubino due nuovi soci del Club: il dottor Maurizio D’Alessio e il dottor Cosimo Fasulo.

Aniello Palumbo

